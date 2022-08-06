Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, sabahın erken saatlerinde beraberindeki Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak ve AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni'yle birlikte Gölgeli, Çardak, Yolçatı, Büyükbağ, Akkavak, Cumhuriyet, Akkuş, Narlıdere, Aydınpınar, Narince, Erikdere, Karadut, Şahintepe ile Salik Köyleri ile bu köylere bağlı mezraları gezdi.

Gittiği her köy ve mezrada sıcak karşılanan Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Aydın ile beraberindeki heyet daha sonra köylerde ve mezralarda yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Adıyaman köy ve mezraların, yapılan hizmetlerle şehirlerden bir farkının neredeyse kalmadığını söyleyen Milletvekili Aydın, "Köylerimizin su ve yol gibi temel sorunlarını çözdük. Altyapı çalışmaları bitme aşamasına geldi. Birçok köyümüzde kilitli parke çalışmaları yapılmış veya yapılıyor. Köy taziye evleri birçok köyümüzde mevcuttur. Köylerimizin çöpleri toplanıyor, ilaçlaması yapılıyor, kısaca şehirde hangi hizmet yapılıyorsa, köylerimizde de bu hizmetleri getiriyoruz. Halkımızın bu teveccühüne layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köylerimiz geliştikçe, şehirlerimiz geliştikçe bizler çok daha mutlu oluyoruz. Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Köylerimize de ayrı bir önem veriyoruz. Köylerimizi gelişmiş olarak ve sorunlarını en aza indirilmiş olarak görmek bizleri mutlu ediyor. Bu hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bugün yaptığımız ziyaretlerde de gördük ki, halkımızın AK Parti'ye olan ilgi ve sevgisi ilk günkü gibi. Halkımızın bu sevgisine layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir açıklamada bulunan Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, "2022 yılı Adıyaman'da tarihinin en büyük hizmet yılı oldu. Bu yıl içerisinde İl Özel İdaresinde yapılan yatırım programı, KÖYDES programları ve ek bütçe ile köylerimizde çok büyük hizmetlere imza attık. Köylerimiz enerji masraflarından kurtarmak, ülkenin enerji tüketiminde bir nebze de olsa yerel imkanlarla gidermek için köylerimizde sondaj kuyulara güneş enerji sistemlerini kuruyoruz. Bu ödeneklerin ilimize aktarılmasına sebep olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Valimiz Mahmut Çuhadar'a, hizmet mimarimiz Ahmet Aydın ve tüm milletvekillerimize, İl genel meclis üyelerine ve il özel idaresi yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN