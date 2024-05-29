TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu, 60 maddeden oluşan kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, kanun teklifinin 2'nci maddesini tüm siyasi partilerin oylarıyla çıkardı. Şehit yakınlarıyla ilgili düzenleyici bir çalışmanın ihtiyaç olduğu vurgulandı. Emekli askerlerin açıklama yapmalarını izne bağlayan madde tekliften çıkarıldı. Yasa teklifi komisyondan geçti ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

29.05.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TBMM Milli Savunma Komisyonu, 60 maddeden oluşan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, kanun teklifinin 2'nci maddesi, tüm siyasi partilerin oylarıyla teklif metininden çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifini görüşmek üzere AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Başkan Hulusi Akar, kanun teklifine ilişkin, "Kanun teklifi 60 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 15'i Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemelerdir. Daha önceden yapılmış çalışmalar var. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptale istinaden yapılan düzenlemeler var. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi sonucunda, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında yapılan uyum değişikliğine ilişkin düzenlemelerin sayısı 9'dur. Bu konuda yaptığımız çalışmalar muvacehesinde (karşısında) birçok konu değerlendirildi, çalışıldı. Bugün de inşallah burada konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yapmak suretiyle bu çalışmayı sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİDİN AİLESİYLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİ BİR ÇALIŞMAYA DA İHTİYAÇ VAR'

Şehit yakınları ile ilgili konuşmasını sürdüren Akar, "Bunun dışında, şehit yakınları arasında anne ve babalar da çok önemli, biraz önce arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi. Rastladığım bir olayda, şehidin eşinin zamanla şehidin anne ve babasıyla ilişkilerinin bozulduğunu, şehit eşinin anneanne ve büyükbaba ya torunlarını göstermemeye başladığını, bunun da onları çok üzdüğünü ve çok ciddi dramatik sorunların çıktığını gördük. Şehidin eşiyle o kadar makul konuşmaya ve bütün ricalarımıza rağmen kadını ikna edememiştik, dolayısıyla kanun ve yönetmeliklerle de her sorunun çözülemeyeceği ortada. Onun için bu konuya kapsamlı bir şekilde bakmak suretiyle yani bu şehitlerimiz şehit olduktan sonra, vatanı, milleti için hayatını feda ettikten sonra geride kalanların eş, çocuk, anne, baba, yakınlarıyla olan münasebetlerini de düzenleyici bir çalışmayı önümüzdeki günlerde yapmak mecburiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

'EMEKLİ ASKERLERİN AÇIKLAMA YAPMALARINI İZNE BAĞLAYAN MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI'

Başkan Akar'ın konuşmasının ardından teklifin geneli üzerine görüşmeler başladı. Kanun teklifi ile ilgili komisyon üyelerinin yaptığı açıklamaların ardından maddelerin oylanmasına geçildi. İlk maddenin onaylanmasının ardından ikinci maddeye geçildi. Milli Savunma Bakanlığından emekli olan personelin, bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamalarda bulunmalarını izne bağlayan 2'nci madde, tüm siyasi partilerin oylarıyla teklif metninden çıkarıldı.

'YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ'

Milli Savunma Komisyonu, geri kalan 59 maddelik kanun teklifinin tamamını görüşerek, onayladı. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Meclis Genel Kurulu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
17:32 Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:42:02. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement