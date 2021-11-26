TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hayrettin Uysal için başsağlığı mesajları - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ve milletvekilleri vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için başsağlığı mesajlarını iletti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, TBMM'de düzenlenen cenaze töreni için verdiği aranın ardından Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine Uysal'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Merhum Hayrettin Uysal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, ailesine ve Sakaryalılara başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da parti grupları adına merhum Uysal'a başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Komisyon üyeleri ve milletvekillerine parti grubu adına teşekkür etti.