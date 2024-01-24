TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Varank, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

AA'nın geleneksel hale gelmiş oylamasına bakanlık döneminde de katıldığını anlatan Varank, ilgiyle takip ettiği bu etkinlikteki fotoğrafları incelediğini dile getirdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafını seçen Varank, "Burada Türkiye'nin insansız jet uçağı Kızılelma ile F-16'nın beraber uçuş karesi, arkada da ayın silueti var. Ben bu fotoğrafı gerçekten beğendim. Hem görsel anlamda güzel ama aynı zamanda Türkiye'nin geleceği açısından çok değerli bir fotoğraf." diye konuştu.

Mustafa Varank, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğrafına oy vererek, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladık ve Türkiye Yüzyılı'na giden kapıyı aralamış olduk. Gerçekten anlamlı bir tarih. Böyle bir yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarını seçmek anlamlı olur diye düşündüm. Tercihimi de Türkiye'nin 100. yaş gününden yana kullandım. Gerçekten çok güzel kutlamalar oldu. Özellikle İstanbul'da daha önce donanmamızın yaptığı etkinliklere benzemeyen bir geçiş töreni gerçekleşti. Diğer etkinliklerle güzel bir kutlamaydı."

"Acılara rağmen umudu yeşertmemiz gerektiğini gösteriyor"

Komisyon Başkanı Varank, "Spor" kategorisindeki tercihini Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafından yana kullanarak, "Aslında spor alanında çok tarihi olayları yaşadık ama geleneksel sporlarımıza ilgiyi artıracak ve biraz da tebessüm ettirecek bir kare olduğunu düşündüğüm için bu fotoğrafı çok beğendim. Bu sene Bursa'da da yağlı güreşlerle ilgili etkinlikler yaptık. Ben de bizzat katıldım. İnşallah bu arkadaşlarımız, genç yavrularımız güzel pehlivanlar olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren Varank, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde yüzyılın felaketini yaşadığını dile getirdi. Varank, "Çok üzüldük, devlet olarak yaraları sarmak için büyük gayret gösteriyoruz. Madem alt başlığımız 'umut', genç bir arkadaşımızın sedyede olduğu bu fotoğrafı çok anlamlı buldum. Gerçekten her şeye, acılara rağmen umudu yeşertmemiz gerektiğini gösteren bir fotoğraf." diye konuştu.

Varank, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ve zulmün ayyuka çıktığını vurgulayarak, "Anadolu Ajansını gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gazze'de yaşanan zulmü kayıt altına almak, hatta bunu uluslararası alanda savunabilmek, suçluların cezasını çekmesini sağlamak için çok önemli bir iş yapıyor." dedi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" başlıklı fotoğrafını seçen Varank, fotoğrafın, savaşın boyutlarını ortaya koyduğunu vurguladı. Karede görüldüğü üzere küçük bir alana yüzlerce bombanın atıldığına işaret eden Varank, bu karenin, savaşın boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Varank, böyle acıların yaşanmaması ve sonraki yıllarda acıların yer almadığı karelerin oylanması temennisinde bulundu.