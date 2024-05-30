TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail'in cinayetlerine destek verenler de suçlu - Son Dakika
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Politika

TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail'in cinayetlerine destek verenler de suçlu

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TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, İsrail'in yanında olanların da bu ölümlere destek verdiğini belirtti. Turan, ABD ve Batılı devletlerin İsrail'in arkasında durarak soykırıma ortak olduğunu ve İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yaptığını ifade etti.

30.05.2024 18:42
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TBMM Türkiye- Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: "İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor"

ANKARA - TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, "İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar" dedi.

Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarının, 237'nci gününde devam ettiğini belirterek, " Refah'ta toplanan insanların kaldığı çadırların üzerine İsrail uçaklarından yüzlerce tonluk bombalar yağdırılıyor. Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor. 'Ben insanım' diyen hiçbir insanın razı olamayacağı bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Turan, yaşananları insanın yapmayacağını savunarak, "510 milyon kilometrekarelik dünya yüz ölçümünün üzerine 365 kilometre karelik Gazze'yi sığdıramadık, 8 milyar nüfusun içine 2,5 milyonluk Filistinli kardeşimiz fazla geldi. Bu cinayetleri sadece katil Netanyahu ve onun şebekesi işlemiyor. İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail'in cinayetlerine destek verenler de suçlu - Son Dakika

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