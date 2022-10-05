TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

05.10.2022 17:18
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

Kaya, TBMM'nin yasama faaliyetlerine ara verdiği süreçte milletvekilleri olarak yaşlı hizmetlerini yerinde inceleme ve görme imkanları olduğunu söyledi.

Komisyon olarak bu dönem 15 toplantı yapmayı planladıklarını aktaran Kaya, 57 kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşundan yazılı bilgi ve belge talebinde bulunduklarını ve şu ana kadar 28 cevabın komisyona ulaştığını vurguladı.

Türkiye'de ve dünyada bir yaşlılık gerçeği olduğuna dikkati çeken Kaya, Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yüzde 10'u 65 yaş üzeri olan ülkelerin "yaşlı toplum" olarak tanımlandığını, Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 9,7'sini oluşturan 8,5 milyon kişiyle artık yaşlı toplum kategorisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin nüfusunun 2030'da yüzde 12,9, 2050'de yüzde 20, 2080'de de yüzde 25,6'sının 65 yaş üstü olmasının beklendiği kaydeden Kaya, "Türkiye'de her 4 hanenin 1'inde yaşlı vardır. 65 yaş üstü 1,5 milyon yaşlımız ise tek başına yaşamaktadır. Sürdürülebilirlik açısından dünya standartlarına göre her 4 çalışan 1 emekliyi finanse etmesi gerekirken, Türkiye'de bu oran her 2 kişiye 1 kişi olarak görülmektedir. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyon kişinin var olduğunu ve bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaya, komisyon çalışmalarıyla birlikte Türkiye'de yaşlılık ve yaşlılara bakışın gerek hukuki metinler, gerek hizmet çeşitliliği, gerek yaşlıların sosyal hayata ve iş gücüne verimli katılımıyla değişeceğine inandığını kaydetti.

"Camiler bütün cemaat için manevi rehabilite merkezidir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Elif Arslan komisyon üyelerine, yürüttükleri faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

Karslı, kurum olarak en kalabalık ve devamlılığı olan muhatap kitlelerinin yaşı büyük kişiler olduğunu vurgulayarak Türkiye'de yaşlı nüfusunun 8 milyonu geçtiğini, bunların önemli bir kısmının bakıma muhtaç olduğunu dile getirdi. Karslı, şöyle konuştu:

"Camiler bütün cemaat için manevi rehabilite merkezidir. Dinin emirleri yaşlı, genç herkes içindir ancak insanların yaş ilerledikçe dine daha fazla önem verdiği bir gerçektir. Bu dönemde umutsuzluklar, kaygılar, yalnızlıklar yaşanmaktadır. Yaşlı ve emeklilerin camilerde ibadetlerini huşu içinde yerine getirebilmeleri bizim için çok önemlidir. Çünkü dini faaliyetler onların psikolojilerini iyileştirme ve hayata bakış açıları için oldukça önemlidir. Bu faaliyetler umut ve sosyalleşme vesilesi oluyor, bunları yapanlar için ölüm, korkunç bir sona yürümekten çıkıyor."

Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen ile Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanı Musa Yazıcı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da sunum gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Araştırma, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

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