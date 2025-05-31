TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da toplantı düzenledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da toplantı düzenledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya\'da toplantı düzenledi
31.05.2025 12:27
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai donun kayısı başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiği Malatya'da toplantı düzenledi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai donun kayısı başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiği Malatya'da toplantı düzenledi.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Malatya AFAD İl Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirdi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de şubat, mart ve nisan aylarında büyük ölçüde tarımı ve meyveciliği de etkileyen zirai don olayının gerçekleştiğini anımsattı.

Tarımsal üretimde risklerin her zaman olduğunu, bunların bazılarının kontrol edilebildiğini, bazılarının kontrol edilemediğini kaydeden Korkmaz, en son gerçekleşen zirai donun Türkiye'de uzun bir süre yaşanmadığını vurguladı.

Korkmaz, şöyle konuştu:

"Alacağınız önlemlerin de bir derecesi var. Zirai donda eksi 6-7'ye kadar bazı önlemler alınabiliyor. Ama eksi 14-15 ve 17'leri bulmuş bir dondan bahsediyoruz. Bu da ciddi anlamda ülkemizin birçok noktasında etkili oldu. En etkili olduğu şehirlerden biri de Malatya. Sadece bitkisel üretimde ortaya çıkan bir zirai hadise değil, kent ekonomisini, ticareti, sanayiyi ve ikincil sektörleri de etkileyen bir konu olması itibarıyla önem vermek gereken bir konu."

Bütün siyasi partilerin ortak önergesiyle kurulan bir komisyonu temsilen Malatya'ya geldiklerini kaydeden Korkmaz, komisyonda hemen hemen bütün siyasi partilerin temsilcilerinin olduğunu belirtti.

Zirai donun sahadaki yansımalarını, etkilerini yerinde görüp bundan sonra yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en az indirilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesini amaçladıklarını ifade eden Korkmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, milletin içinde bulunduğu durumu bizatihi görüp, bir raporlama yapmak ve bu durumu da yetkililere iletip raporumuzu sunmak amacıyla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da zirai donun Malatya'da kayısı ve diğer meyve ürünlerinde ciddi hasarlar oluşturduğunu, kayısının kent için bir yaşam biçimi olduğunu ve ilin ekonomisini şekillendirdiğini söyledi.

Kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım yaşadığını, kayısıda meydana gelen don hadisesinin kent için ikinci afet olarak ortaya çıktığını dile getiren Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kente verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Komisyonun Malatya'ya gelip yerinde inceleme yapmasının Malatyalılar açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Yavuz, "Tarım ve Orman Bakanımızın bizatihi hemen gelip vatandaşlarımızla buluşması da ayrı bir açıkçası moral oldu sektör açısından. Şimdi sizin bu değerli ziyaretiniz ve araştırma komisyonunun yapacağı, yazacağı tespitler ve raporlar da yine yol gösterici olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Kahramanmaraş'ın bazı ilçe tarım ve orman müdürleri sunum yaptı.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve İhsan Koca, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bölgedeki ziraat odalarının başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, malatya, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da toplantı düzenledi - Son Dakika

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