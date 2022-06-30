TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni ziyaret etti. Sarıgül, "Meclisteki partilere çağrım, NATO görüşmeleri için konu parlamentoya gelecek. O noktada çözüm önerimiz hükümete bu konuda tam yetki verilmesi" dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni (İSTESOB) ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, burada oda başkanları ve esnafları dinledi. Ziyarete TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gölge Esnaf Bakanı Mustafa Korkut, Gölge Maliye Bakanı Aziz Murat Hatipağaoğlu, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İSTESOB başkanları, TDP il teşkilatı üyeleri ve İstanbul esnafları katıldı. Oda başkanları birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kürsüye TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"NATO zirvesindeki görüşmeler konusunda hükümete tam yetki verilmeli"

Meclisteki partilere çağrıda bulunan ve NATO zirvesindeki görüşmeler konusunda hükümete tam yetki verilmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, "Dün yapılan NATO görüşmeleri münasebetiyle ana metin ana mutabakat elimize geçmediği için bu konuda detaylı bir bilgi şuanda vermek istemiyorum. Bize gelen bazı duyumlar var ama bizim devlet anlayışımız gereği Sayın Cumhurbaşkanı şuanda yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti olarak bizleri temsil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Edirne'ye giriş yaptıktan sonra bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağım. Ancak buradan bir kez daha bütün muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum. Parlamentoda bulunan partilere özellikle çağrıda bulunuyorum. Parlamentoda bulunan muhalefet partileri bir önerge hazırlayarak NATO görüşmeleri bitti şuanda ama bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması için NATO birliği Avrupa ülkelerinin tamamı ülkemizde bulunan mültecileri eşit oranda paylaşmak kaydıyla, terör konusundaki kaygılarında giderilmesi şartıyla hükümete bu görüşmelerde bir kez daha tam yetki verilmesini Türkiye Değişim Partisi olarak talep etmekteyiz. Şuanda elimizde büyük bir fırsat vardır. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatın iktidar partisi muhalefet partisi olmaz. Bütün muhalefet partilerine bir kez daha çağrıda bulunuyorum" diye anlattı.

"Mültecileri yarın göndeririz söylemi olmaz, nereye gönderiyorsun"

Türkiye'deki mültecilerle ilgili de konuşan Sarıgül, "Türkiye'de altı buçuk milyon mülteciyi seçim oldu yarın sabah göndeririz demekle olmaz. Tam zamanı. NATO görüşmeli için konu parlamentoya gelecek. O noktada çözüm önerimiz hükümete bu konuda tam yetki verilmesi. Altı buçuk milyon mülteci Avrupa Birliği ülkelerine nüfusları oranında dağıtılması lazım. Kalıcı çözüm budur. Avrupa Birliği altı buçuk milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakarak orada rahat edemez. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları diyen Avrupa Birliği Ukrayna'dan giden dört buçuk milyon mülteciye nasıl kapılarını açtıysa buradaki mültecilere de aynı şekilde kapılarını açmalı" şeklinde konuştu.

Bir esnafın "Suriyeli esnaf vergi vermiyor biz neden veriyoruz?" sorusu yanıtlayan Sarıgül, "İki yıllık üç yıllık süre içerinde vergi vermeyecek. Allah hiç kimseyi bayrağından ve toprağından uzakta bırakmasın. Ben onları da çok gezip görüyorum. Geçen gün Suriyelilerin olduğu mahalleye sosyal medyadan video çekmek için gittiğim. Hepsi geldi yanıma başkanım hoş geldiniz. Gerçekten üzüldüm Allah'ım kimseyi doğduğu toprakların dışında bırakmasın. Bizim önerimiz gerçekçi bir öneri Almanya'nın ve bizim seksen milyon nüfusumuz varsa o zaman 400 bini biz alacağız. Fransa'nın 60 milyon o zaman 350 bin onlar alacak. İtalya'nın 45 milyon var o zaman 200 bini onlar alacak. Bizim formülümüz en akıllı formül. Aksi takdirde bunlar böyle ben iktidar oldum gönderiyorum diyor. Nereye gönderiyorsun. Güç bende diye her şeyi ben yaparım mantığı olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL