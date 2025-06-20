Tepecik'te Karne Töreni ve Beldeleri İlgilendiren Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tepecik'te Karne Töreni ve Beldeleri İlgilendiren Açıklamalar

Tepecik\'te Karne Töreni ve Beldeleri İlgilendiren Açıklamalar
20.06.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, beldelerin mahalleye bağlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Karne dağıtım töreni sonrası AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir Beldelerin mahalle olarak bağlanabileceği haberleri ile ilgili konuda açıklamada bulundu. Tepecik Beldesinde karne dağıtım törenine katılan milletvekili Mehmet Demir konu ile ilgili basın mensuplarının soruları üzerine cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve beldeleri yakından ilgilendiren kanun teklifi hakkında bilgilendirme yapan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, çıkan kanunun yeni olmadığını, çıkan haberlerin doğru olmasına rağmen beldelerde böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığını, kurum ve kuruluşların hazırlık yapması gerektiğini kaydetti.

Bu üç beldede yaşayan vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kütahya Milletvekili Mehmet Demir şu ifadeleri kullandı: "Kütahya ve Tavşanlı'da beldelerin ilçeye bağlanması konusunda bilgiler var. Gazetenin yaptığı haber aslında doğru. Bu doğruluk zaten olan bir kanunun tekrar anayasa mahkemesinin kurallarına uygun olması için yapılan bir düzenleme. Yeni çıkan bir kanun değil. Tepecik, Tunçbilek ve Kuruçay'ın bağlanması konusunda değil. Bu tüm Türkiye için ilçe ve beldeler için geçerli bir kural. Bu kural dahilinde sadece anayasa mahkemesinin kanundaki bazı eksiklikleri düzeltmek için iptal kararına istinaden meclis gündemine alınarak, meclis te görüşülerek oradan düzenlenmiş. Haliyle yeniden kanunlaşması anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili Tunçbilek, Tepecik ve Kuruçay'ın bağlanmasıyla ilgili her hangi bir çalışmanın olmadığını buradan halkımıza duyurmak isteriz. Böyle bir şey olursa kurum ve kuruluşlar öncesinde çalışma yapması gerekiyor. Bunu buraya alalım bağlayalım diye mevzu yok. Kurallar dahilinde bu işler olması gerekiyor. Halkımız müsterih olsun. Herhangi bir sıkıntı yok." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Demir, Milletvekili, AK Parti, Tavşanlı, Politika, Tepecik, Eğitim, Karne, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepecik'te Karne Töreni ve Beldeleri İlgilendiren Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

08:24
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:35:42. #7.13#
SON DAKİKA: Tepecik'te Karne Töreni ve Beldeleri İlgilendiren Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.