 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımda, askerlerin şehit edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı
25.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımda, askerlerin şehit edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, askerlern Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmesinin ardından, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca Tunç soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğunun belirlendiğini aktardı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, adli soruşturmaların ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Tutuklama, Antalya, Diyarbakır, Yakalama, Adana, Terör, İstanbul, Soruşturma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:47 Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:00:05. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement