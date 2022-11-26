Ziyaret ettiği ilçe karışmıştı! Valilik yasak getirince Ümit Özdağ küplere bindi - Son Dakika
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Ziyaret ettiği ilçe karışmıştı! Valilik yasak getirince Ümit Özdağ küplere bindi

26.11.2022 10:12

Terör saldırısında hedef olan Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vatandaşların protestosuna maruz kalmıştı. Yaşananlar sonrası Gaziantep Valiliği, kent genelinde toplantı, yürüyüş ve protestoları 7 gün süreyle yasakladı. Kararı duyan Özdağ, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün PKK/ YPG'li teröristler tarafından roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine gitti. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

GAZİANTEP'TE 7 GÜN SÜREYLE PROTESTO VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Bu gelişmenin ardından Gaziantep Valiliği, kentte düzenlenecek tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliğince izin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem, etkinlikler, 25 Kasım saat 13.00 ile 1 Aralık saat 23.59 arasında 7 gün boyunca yasaklanmıştır."

ÖZDAĞ'DAN TEPKİ: İLÇE ZİYARETLERİMİZİ ENGELLEMEK İÇİN YAPTILAR

Alınan karara tepki gösteren Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özdağ, "Gaziantep Valiliği Zafer Partisi'nin ilçe ziyaretlerini engellemek için 7 gün ilde bütün siyasi faaliyetleri yasakladı. Kilis Valiliği ilin hemen her meydanını siyasi faaliyete kapadı. Hatay'da Zafer Partisi'ni Kırıkhan ve Reyhanlı'ya sokmama talimatı verilmiş. ZAFER GELİYOR" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği ilçe karışınca Valilik kent genelinde toplantı yasağı getirdi! Ümit Özdağ küplere bindi
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Son Dakika Politika Ziyaret ettiği ilçe karışmıştı! Valilik yasak getirince Ümit Özdağ küplere bindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziyaret ettiği ilçe karışmıştı! Valilik yasak getirince Ümit Özdağ küplere bindi - Son Dakika
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