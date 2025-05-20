Terörsüz Türkiye İçin Hedef Birlik

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Kimsenin terörsüz Türkiye'den korkmasına gerek yoktur. Dün olduğu gibi bugün de bu milletin kardeşliğini, huzurunu ve refahını teminat altına almak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te engellilerin problemlerinin, çözüm önerilerinin konuşulacağı bir komisyon kurulmasını istediklerini söyledi.

Komisyonun engellilerin üretim toplumuna dönüştürülebilmesi, yeniden sosyal devlet içerisinde bulundurabilmesi üzerine çalışmalar yapmasını isteyen Özdağ, Türkiye'de 7 farklı bakanlığın engellilerle ilgilendiğini, bunun da engelliler için mağduriyetler oluşturduğunu söyledi.

"Bir bakanlığın ihdas edilmesi doğru olur." diyen Özdağ, batıda bazı ülkelerin bunu yaptığını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen politikaları eleştirdi. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret eden Kavuncu, terör örgütü PKK'nın kullandığı "militanca dile" tepki gösterdi.

İktidarın icraatlarının "tahammül edilecek bir tarafı kalmadığını" söyleyen Kavuncu, "Bu mesuliyete biz hiçbir şekilde ortak olmayacağız." dedi.

"Terörsüz Türkiye sadece bir hayal değil, hepimizin ortak hedefi olmalıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör belasının sona ermesi yolunda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladığını anımsattı.

Türkiye'nin terörle anılan bir ülke olmaktan çıktığını belirten Akçay, "Bu sürecin kalıcı ve gerçekçi olması, devletimizin ve milletimizin yüksek menfaatleri doğrultusunda şekillendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması teklifine işaret eden Akçay, komisyonun, sürecin milli birlik ve dayanışma tablosuyla yönetilmesine katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu komisyon, toplumsal mutabakatı güçlendirecek kalıcı barış ve huzurun tesisine yönelik politikalara büyük katkı sunacaktır. Bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Her birimizin ülkemizin huzuru için el birliğiyle çalışması gerekmektedir. Terörsüz Türkiye sadece bir hayal değil, hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Bahçeli'nin komisyon çağrısının üzerine yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Demokratik cumhuriyet altında yaşamak istediklerini dile getiren Temelli, "Evet, geçmişte birçok yanlışlar yapıldı. Birçok savaşlar, kırımlar yaşandı. Belki de hatırlamak istemediğimiz, yaşadığımız deneyimler var. Ama bunlardan ders çıkartıp bunları tekrar etmek için değil, yerine barışı ikame etmek için yol almalıyız." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır muhalefet partisinden belediye başkanı olmayı "ateşten gömlek giymek" şeklinde niteledi.

Bir tarafta "sınırsız yetkilerle polisin, yargının kapısını çalmadığı bir grubun" bulunduğunu ileri süren Başarır, diğer tarafta "suçsuz, günahsız insanların" cezaevinde olduğunu iddia etti.

Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında bir gazetede yer alan ve Şimşek'in yalanladığı iddiaları da gündeme getirdi.

Türkiye, kendi denizlerinde, kendi mühendisi ve gemileriyle kaynak buluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Karadeniz'de Göktepe 3 Kuyusu'nda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda yeni bir doğalgaz rezervine ulaşıldığını hatırlattı.

Bu keşfin sadece bir enerji rezervi değil, aynı zamanda bir milletin azim ve kararlılığının kendi kaderini tayin etme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Usta, Türkiye'nin bugün kendi denizlerinde, kendi mühendisleriyle, kendi gemileriyle kaynak bulan bir Türkiye haline geldiğini vurguladı.

Dün, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabar'da petrol üretimi yapılan sahayı ziyaret ettiklerini anımsatan Usta, "Orada verilen mesaj yalnızca teknik bir başarıya değil, bu coğrafyada yeni bir barış ve kardeşlik ikliminin güçlendiğine de işaret etmektedir." dedi.

Terörsüz Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini aktaran Usta, "Kimsenin terörsüz Türkiye'den korkmasına gerek yoktur. Dün olduğu gibi bugün de bu milletin kardeşliğini, huzurunu ve refahını teminat altına almak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile ilgili iddiaların kasıtlı olarak Genel Kurul'a taşındığına dikkati çeken Usta, şöyle konuştu:

"Sayın Maliye Bakanı bu konuyla ilgili çok net açıklamalarını yapmıştır. Bakanlık öncesi dönemine ait kendi işi ile ilgili bir ortaklığının olduğunu ve bunun üzerinden de bir daire alımından başka bir şey olmadığını açıkça söylemiştir. Bunları bir kenara bırakın da asıl İBB Başkanı ile ilgili iddiaları ve fotoğrafları, varsa cesaretiniz, getirin burada gösterin. Mevcut bir belediye başkanının yaptıkları ile ilgili iddialar var. Getirin onlarla ilgili fotoğrafları gösterin bakalım."

Usta'nın bu sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Başarır yeniden söz aldı. Başarır ve Usta, iddialara ilişkin bir süre tartıştı.

" İsrail'de ölüm, Türkiye'de hayat var"

Öte yandan, yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise protestolar nedeniyle konseri iptal edilen şarkıcı Linet Menaşi'ye tepki gösterdi. Hacıoğulları, şunları kaydetti:

"Linet iyi bir şarkıcıdır. Yani en azından Hande Yener'e göre. Ama yeter mi? Katile katil diyemeyen bir ses, şarkı söylese ne söylemese ne. İstiklal ve Hürriyet harbi veren kahraman Hamas'a 'terörist' demiş, üstelik katil Netanyahu'ya hiç bir şey diyememiş biri sanatçı olur mu? Böyle aymazlık, cahillik, kabul edilebilir mi? Linet'in neye inandığı beni ilgilendirmiyor, nasıl yaşadığı da. Ben sanatla ilgileniyorum, yüksek sanatla. Sanat, koşulsuz hayata inanır, ölüme değil. Netanyahu ölümdür. Sonunda tutmuş hanımefendi başka bir provokasyonla Türkiye'de can tehlikesi olduğundan filan söz etmiş. Erdoğan'a sığınmış. Akıllı tabi İsrail'de ölüm Türkiye'de hayat var. Doğru adres elbette Erdoğan çünkü yok başka gidecek yeriniz, çünkü zalimi korkutuyor merhametimiz."