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"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir - Son Dakika

"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir

01.11.2021 16:12

Geçen hafta TBMM'de oylanan Suriye-Irak tezkeresine İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte "Evet" oyu verirken, Millet İttifakı ortağı CHP ise "Hayır" oyu vermişti. Yaşanan bu gelişme "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorularını beraberinde getirirken, iddialara cevap İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, "İki parti de demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir" sözlerine yer verdi.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "Evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. İYİ Parti'nin tezkereye "Evet" oyu vermesine rağmen Millet İttifakı ortağı CHP'nin oylamada "Hayır" demesi ise ittifakta çatlak iddialarına neden oldu.

DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'NİN KARARINA TEPKİ: ÖNCEKİ TEZKERE İLE ARASINDA FARK YOK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin tezkerede yabancı askerler maddesi olduğu gerekçesiyle "Hayır" oyu kullanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" ifadesini kullandı.

ÇIRAY'DAN "MİLLET İTTİFAKI'NDA TEZKERE ÇATLAĞI" İDDİASINA YANIT

Yaşanan tüm gelişmeler akıllara "Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı mı var?" sorusunu getirirken, gündemdeki iddiaya yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Yeni Journal'dan Çınar Ayser'e konuşan Çıray, "Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir" ifadesini kullandı.

"İTTİFAKIN ASIL AMACI HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN İNŞA ETMEKTİR"

Kendisine yöneltilen "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi. Gözler doğal olarak Millet İttifakı'na çevrildi, bu fikir ayrılığı ittifakta nasıl yankı buldu?" sorusuna Çıray şu yanıtı verdi;

"Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Bu birlikteliğin asıl kuruluş amacı, Türkiye'de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı, demokratik, anayasal bir hukuk devletini yeniden inşa etmektir. Dolayısıyla Irak ve Suriye Tezkeresi'nde Millet İttifakı partileri demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir ancak buradan hareketle ittifak içine nifak tohumları ekilmek istenmektedir."

Tezkere çatlağı iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir

Millet İttifakı, İYİ Parti, tezkere, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Tezkere çatlağı' iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir - Son Dakika
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