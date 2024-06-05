TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkmalı

Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkması, asgari ücrete de ara zam yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Bu, sadece asgari ücretlilerin sorunu değil, memleketin yüzde 99'unu ilgilendiren bir meseledir." dedi.

Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Tevfik Soy'un ailesine başsağlığı, yaralı işçi Harun Kara'ya da şifa diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bugün kendileriyle görüştüğünü anımsatan Baş, Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin de bu görüşmeye dahil edilmesinin önemli olduğunu; Meclis'te temsil edilmeyen partilerin, sendikaların ve meslek örgütlerinin de bu sürecin içerisinde yer alması gerektiğini söyledi.

Meclisin çalışmasını önemsediklerini ifade eden Baş, "Hem TBMM'nin hem TBMM Başkanı'nın çalışıyor olması bizim açımızdan kıymetli, önemli. Ancak aynı saygıyı elbette ki o makamdaki kişilerden ve tüm siyasi partilerden bekliyoruz. İktidarın bir siyasi kampanya haline getireceği ve yıllar boyunca özellikle sıkıştığı dönemlerde sık sık dile getirdiği yeni anayasa söylemine aracılık etmek TBMM Başkanı'nın görevi değil. Partilerin bu yönde bir iradesi varsa bu değerlidir ama sadece iktidar partisinin yönlendirmesi konusunda Meclis Başkanı'nın hareket edeceği bir durum ortaya çıkarsa bu da bizim kabul edeceğimiz bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla İstanbul Sözleşmesi ve hak ihlallerine ilişkin 4 klasörü Kurtulmuş'a teslim ettiklerini belirterek, "Tüm bu sorunlar varken AKP ile yeni bir anayasa yapılamaz. Dolayısıyla Meclis Başkanı ile yaptığımız görüşme, yeni anayasa görüşmesi olarak değerlendirilemez." dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına tepki gösteren Baş, seçimlerde aday olmasının önünde hiçbir engel bulunmayan bir kişinin bugün görevden alınmasının siyasi bir darbe olduğunu savundu.

Türk-İş tarafından açlık sınırının 18 bin 969 lira olarak açıklandığına dikkati çeken Baş, asgari ücretle çalışanların, açlık sınırına ulaşabilmesi için yaklaşık 2 bin liraya daha ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Baş, "Bunun üstüne bir de 'asgari ücrete ara zam olmayacak' gibi laflar ediyorlar. Çok açık söylüyorum, tıpış tıpış o zammı yapacaklar. Emekliye en düşük ücret, asgari ücrete çıkacak, asgari ücrete de bu ara zam yapılacak. Bu, sadece asgari ücretlilerin sorunu değil, memleketin yüzde 99'unu ilgilendiren bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en önemli sorunlarından birinin de eğitim sistemi olduğunu dile getiren Baş, üniversitelerin, ortaöğretim kurumlarının ve liselerin sistematik bir şekilde akıldan ve bilimden uzaklaştırıldığını söyledi.

Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yeni müfredatı geri çekme çağrısı yaptı.