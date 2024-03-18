TİP\'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti\'den 5 milyon dolar ve TRT\'de spor yorumculuğu istemiş

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) gece yarısı Hatay Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu. TİP'in "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır..." açıklaması sonrası Zan'ın suç duyurusunda bulunup "şantaj, iftira ve montaj" açıklaması bir çok iddiayı da beraberinde getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, TİP yetkilileri ve Gökhan Zan'la yaptığı konuşmayı aktardı.
Saymaz'ın aktardığına göre T.K. isimli bir kişi Gökhan Zan'la iletişime geçti. İddiaya göre T.K. isimli kişi "AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını" söyleyerek, kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi. Zan da iddiaya göre 5 milyon dolar için pazarlık etti.
İkinci bir görüşme kaydında ise Gökhan Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği ileri sürüldü. Turgay Kocakaya, bir süre sonra yine iddiaya göre bu kayıtları kullanarak Gökhan Zan'a şantaj yaptı. Gökhan Zan da suç duyurusunda bulundu. Bu iki ses kaydı CHP'nin adayı Lütfi Savaş'ın ekibine de TİP Genel Merkezi'ne de ulaştı. TİP Genel Merkezi, kayıtları dinledikten sonra Gökhan Zan'la görüştü. Gökhan Zan iddiaya göre ilk ses kaydının tamamen montaj olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Spor yorumculuğuyla ilgili olan ikinci kaydı ise kısmen doğruladı ve yerel seçimlerden sonra yorumcu olarak mesleğine devam etmek istediğini söyledi.
Saymaz'a konuşan TİP yöneticileri ise ses kaydının montaj olduğuna ilişkin iddiayı inandırıcı bulmadıklarını, zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydının montaj olma ihtimalinin zayıf olduğunu aktardı. Gökhan Zan'la yapılan görüşmenin ardından adaylıktan çekilmesi kararı alındı. Gökhan Zan ise bu meselenin kendisi için şeref meselesi olduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini ve TİP desteği olmasa da yarışa devam edeceğini söyledi.
Türkiye İşçi Partisi'nin adaylığı geri çektiği Zan gelişme sonrası yaptığı ilk açıklamada adaylık süresi boyunca tehditlere ve şantajlara maruz kaldığını ifade edip "Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" demişti.
Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Zan, adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili halkım. Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.
Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.
Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz. Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum."
Son Dakika › Politika › TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyelerine ait dijital materyal, altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları için kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı an cep telefonu ile kaydedildi. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.
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