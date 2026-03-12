Toprak Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toprak Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Toprak Koruma Kanunu Teklifi TBMM\'ye Sunuldu
12.03.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, toprak koruma ve arazi kullanımını düzenleyen kanun teklifini TBMM'ye sundu.

AK Parti, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın açıklamasında kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Güler, mülkiyet hakkını anayasal güvenceler içerisinde ve kamu yararını da en üst seviyeye taşıyacak şekilde düzenleme oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Güler, orman kadastrosu ve tapu mülkiyetinden kaynaklanan hukuki güvencelerin sağlanması ve sorunların çözümü noktasında önerilerde bulunduklarını belirterek, "Vatandaşımız ile devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten bitirmeyi arzuluyoruz. Orman ve tapu kadastrosu gibi farklı uygulamalar nedeniyle 10 yıllardır süregelen mülkiyet karmaşasına son vererek, mülkiyeti hizalı olan ve bugüne kadar dava konusu olmayan taşınmazların tapularını geçerli sayarak, vatandaşımıza iade etmeyi teklif ediyoruz. Bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere de ağaçlandırma suretiyle Orman Genel Müdürlüğüne saha tahsislerini yapmayı istiyoruz. Bugüne kadar davaya konu olan taşınmazların sahiplerine, aldıkları tazminat bedellerinin rayici üzerinden ödemeleri kaydıyla taşınmazlarını iade etmeyi öneriyoruz. Bu stratejik adımla yargıya yeni bir yük getirecek halihazırda devam eden ve açılması için hazırlık yapılan toplam 80 bine yakın davayı engelleyerek, devletimizi tazminat bedelleri, birikmiş faizler, yargılama giderleri gibi masraflardan kurtarmış oluyoruz" dedi.

'KOOPERATİFLERİN TARIM ARAZİSİ EDİNMESİNİ YASAKLIYORUZ'

Gelecek yüzyılda insanlığın ve toplumun en fazla ihtiyaç duyacağı olan gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeler yapılacağını belirten Güler, "Özellikle gıdayı milli servetimiz olarak görüyor ve gelecek nesillerimize de bırakacağımız kıymetli bir miras olarak gördüğümüz toprağımızı korumak istiyoruz. Çünkü gelecek yıllarda biliyoruz ki toprak güvenliği ve çevre, üst düzey bir duyarlılık sergilenmesi gereken alanlar olacak. Ayrıca doğrudan toplumumuzun ihtiyacı olan gıda güvenliğini de sağlamamız lazım. Bu kapsamda vatan toprağımızın her bir karışının üretimde kalması ve ekilebilir alanlarımızın amaç dışı kullanılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Özellikle de son yıllarda hobi bahçesi, kooperatif, şirket ve dernek çatısı altında maalesef tarım arazilerimize yönelik olarak hukuka aykırı bir şekilde müdahaleler oluyor. Bunların engellenmesi noktasında Tarım Bakanlığımızın ciddi mücadelesi var, buna katkı sağlayacak hukuki düzenlemeleri hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle gıda arz güvenliğini tehlikeye atacak ve verimli topraklarımızı betonlaştıracak bir yapıya dönüştürmesine izin veremeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bu doğrultuda tarımsal amaçlı alanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklıyor, üretim disiplini ve planlamamızı tahkim ediyoruz. İzin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesini idari para cezasına çeviriyoruz. Bu yasağı ihlal eden firmalara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası verilmesini öneriyoruz. Abonelik iptali sağlanmadığı sürece bu ceza her ay tekrarlanacak" diye konuştu.

'DSİ'NİN HİDROELEKTRİK TESİSİ İNŞA ETME YETKİSİNİ UZATIYORUZ'

Güler, teklifle Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi için sera gazı tutum kapasitesinin artırmak amacıyla karbon yutak ormanlarının kurulması ve işletilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne tam yetki verildiğini ekledi. Güler, "Üretimde disiplin ve gıda arz güvenliğini temin etmeye çalışıyoruz. Tarımsal üretimde planlamayı önemsiyoruz, disiplini esas alıyoruz. Bu konuda şeker pancarında sözleşmesiz ekimi yasaklayarak, hem arz güvenliğini hem de çiftçimizin emeğini garanti altına alıyoruz. Yerli tütün kullanımı zorunluluğuna uymayan firmalara yönelik cezaları, güncel tütün bedellerine göre artırarak caydırıcılığı yeniden sağlıyoruz. Hayvancılıkta ise belgesiz nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilerek zararın ortaya çıkmasını önlüyoruz. Şartlar uygunsa kayıt altına alınarak vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçmiş oluyoruz. Su yapılarında can güvenliği ve enerji yatırımlarını da daha disiplinli bir hale getiriyoruz. Baraj ve sulama kanallarının çerçevesinde can ve mal güvenliği tedbirlerini alma sorumluluğunu ilgili belediye ve idarelere yükleyerek belli bir koordinasyonu hedefliyoruz. Diğer yandan Devlet Su İşleri'ne stratejik, hidroelektrik üretim tesisi inşa etme yetkisini 2040 yılına kadar uzatarak, ülkemizin enerji arz güvenliği ve geleceği noktasındaki bir güvenceyi sağlıyoruz. Ülkemizin en kıymetli varlıklarından olan Atatürk Orman Çiftçiliği arazilerinin korunması, geleceğe aktarılması ve asli misyonunu devam ettirebilmesi için özel bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

'ALKOL ÜRETİCİLERİ HİÇBİR ETKİNLİĞE DESTEK VERMEYECEK'

Gençler ve ailenin korunmasına ilişkin anayasada devlete verilen yetki maddelerini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Düzenleme ile alkollü içki üreticilerinin isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin vermiyoruz. Gençlerimizin marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi satın almayı teşvik edici özel uygulamaları da yasaklıyoruz. 22 ila 06.00 saatleri arasında alkol satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisini mülki idarelere devrederek denetimi yerinde ve süratle sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşımız ve evlatlarımızı alkol bağımlılığına teşvik eden her türlü işaret, yazı ve görselin de işyerlerinin vitrinlerinden temizlenmesini, reklamın da engellenmesini arzu ediyoruz."

'MAHKEMELER BİRİLERİNİN ŞOV ALANI DEĞİLDİR'

Güler, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasına ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan iddialara cevap vermesi gerektiğini ve kamuoyunun davanın TRT'de canlı yayınlanması yerine iddiaların cevaplarını merak ettiğini ifade etti. Güler, "İddianamede yüzlerce iddia var ve her birinin delili var. Çıksınlar tek tek her iddianın karşısındaki o delillerin gerçek olmadığını bağımsız ve tarafsız mahkemelerin huzurunda açıklasınlar. Mahkemeler birilerinin şov alanı değildir. CHP'de yıllardır avukatlık yapan ve hukukçu kimliğinde şüphe duymadığımız çok saygın hukukçular var. Birisi de demiyor ki, 'Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu selamlama konuşması yapacak.' Bakın bütün kanunları ters düz ediyorlar. 'Ceza Muhakeme Usulü Kanunu' gereğince duruşmalar alenidir, duruşmaları mahkeme başkanı yönetir. Oranın düzeninden, güvenliğinden, sürecinden mahkeme başkanı sorumludur. Bir sanık, şüpheli burayı bir miting alanıymış gibi selamlama konuşması istiyor. Ayıptır, günahtır. Bizim mahkemelerimizi, yargılama usullerimizi böyle basitleştirmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

'BAYRAMDAN SONRA SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili soru üzerine Güler, "Komisyonumuzun koordinatör grup başkanvekillerimizle görüşüyoruz. Bu hafta içi Meclis Başkanımız komisyon üyelerine iftar yemeği verdi. Orada da görüşüldü. İnşallah bayramdan sonra koordinatör grup başkanvekillerimizle bir araya gelerek yol haritası, ön bilgilendirme noktasında bir gelişme olacaktır. Biz rapor ve beklentilerimiz doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlı duruşu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takibini biliyoruz. İnşallah bayramdan sonra süreci devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Güler, TBMM'nin önümüzdeki hafta çalışmayarak tatile gireceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Toprak Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:43
Kante’nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:19
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor
Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:16:19. #7.13#
SON DAKİKA: Toprak Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.