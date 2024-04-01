Politika

Trabzon AK Parti'nin büyükşehirlerdeki kalesi oldu

Türkiye'de büyükşehir arasında Trabzon yüzde 51,48 oy oranı ile yüzde 50 üzerinde oy alan Erzurum ile birlikte en fazla oy alan büyükşehir oldu

TRABZON - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu.

2009 yerel seçimlerinde sonra AK Parti'nin adeta kalesi haline gelen Trabzon, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde de birinci çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Birinci sırada yüzde 51,48 oy oranı ile yer alan Trabzon'u ikinci sırada yüzde 50,42 oy oranı ile Erzurum takip etti. Bir önceki seçime göre Büyükşehir'deki oy oranını düşüren AK Parti'de Trabzon İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son iki aylık süreçte tüm Trabzon'u ve tüm hemşerilerini ziyaret ederek bir araya geldiklerini belirterek, "Neticede bizlere layık gördüğünüz görevleri sandıklar aracılığı ile teslim ettiniz ve bizler de önümüzdeki bu süreçte AK Parti olarak tüm belediye başkanlarımız ile bu görevi Trabzon'umuza yakışır bir şekilde yerine getirmek için yılmadan mücadelemize devam edecek eksiklerimizi tamamlayacağız. Partimizin organlarında bu seçimin neticelerini açık yüreklilikle değerlendirecek ve öz eleştirimizi yapacağız. Her zaman olduğu gibi demokrasinin ve milletin yanında yer alarak, milletimizin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Trabzonlu hemşerilerimin kararına saygı duyacak ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi milletimizin sandıkta verdiği mesajları en isabetli şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları atacağız. Trabzon'umuzun önünde değerli bir süreç var ve bu süreci Trabzon'un ve Trabzonluların menfaatine kullanmak için çaba göstereceğiz" dedi.

"Halkımızın iradesi sorgulanamaz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Metin Genç ise, en saygıdeğer iradenin halkın dün sandığa yansıttığı irade olduğunu dile getirerek, "Şehrimizde de ülkemizde olduğu gibi 1-2 küçük müessif olay dışında demokrasimiz bu seçimle birlikte kendisini bir kez daha göstermiştir. O nedenle yarışan adaylar başta olmak üzere bütün adaylar bütün siyasi partiler bu huzur ve sükünet ortamında demokrasinin tecellisine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz ile birlikte dün itibariyle vücut bulmuştur. Trabzonluların yarıdan fazlası Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bize layık görmüştür. Bundan dolayı bu şehrin evladı olarak bu şehre yöneticilik yapan birisi olarak mutluyum. Halkımızın iradesi sorgulanamaz. En saygıdeğer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanamaz. Ancak bu iradenin bazı ilçelerimizde veya partimizdeki bazı teşkilatlarımızda, meclis üyeliklerinde lehimize tezahür etmemesi konusunu da siyasi parti anlayışının gereği olarak hepimiz el ele verip inceleyeceğiz. Çünkü yeni döneme ait adımlarımızı da bu iradeyi değerlendirerek atmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Adil Karaismailoğlu: "Daha iyi sonuç alınabilirdi"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da, Trabzon'da yüzde 51,50 oy oranı ile açık ara AK Parti'nin birinci olduğunu kaydederek, "En yakın rakibine 23 puanın üzerinde bir fark atmıştır. Daha iyi sonuç alınabilirdi. Ama Türkiye geneline baktığımızda Trabzon'da çok başarılı bir sonuç aldık" diye konuştu.

Milletvekili Koç: "Gönlüm biraz kırık kaldı"

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise, Trabzon'da çok güzel bir seçim kampanyası geçirdiklerini dile getirerek, "Sonuçta arzu ettiğimiz başarıyı Büyükşehir bazında yakalamış olsak bile açık konuşmak gerekirse benim gönlüm biraz kırık kaldı. Tahmin etmediğim ilçeler bazında bazı sonuçlar aldık. Ama Trabzon halkının kararıdır. Saygı duyuyoruz. Ahmet başkanımı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza verilmiş sözü vardı. Trabzon'u Türkiye birinci yapmak. An itibariyle büyükşehirlerde 51,48 ile Trabzon Türkiye birincisi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Büyükaydın: "Her seçimden bir ders almak lazım"

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, eksiklikleri parti içerisinde değerlendireceklerini belirterek, "Her seçimden bir ders almak lazım. Bizde mutlaka eksikliklerimiz var. Oturup eksikliklerimizi parti içerisinde gerekli şekilde değerlendireceğiz. Kazandığımız ve kaybettiğimiz iller ve ilçeler oldu. Ama buradan sonuçlara baktığımız zaman mutlaka dersler çıkartarak yolumuza devam edeceğiz. Büyükşehir'de aldığımız oy oranı için halkımıza teşekkür ediyoruz. İlçelerimiz bazılarında ufak kayıplar yaşadık ama bunlar mutlaka telafi edilecek kayıplardır" dedi.