Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Toplantı salonunda partililerin coşkulu tezahüratları karşısında büyülenen Erdoğan, duygularını dile getirdi. Erdoğan, "Bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. 2023 ve 2053 için hazırlıklarımıza Teknofest gençliği olarak devam edeceğiz. Dün Giresun'daydık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık. Maşallah, Trabzon'da yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Kışa ve soğuğa rağmen meydanı dolduran tüm Trabzonlu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

"MUHALEFET YABANCI BÜYÜKELÇİLERE ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZIYOR"

"Küresel sıkıntıya rağmen Türkiye'yi en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Muhalefet ise yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyor. Ankara'da kimin nereye oturacağının kavgasını veriyor. Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez. Biz proje üretirken muhalefet sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip çamur atmaktan başka yöntem bilmiyorlar. Ayrıca ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin arzuhal makamına dönüştürülmesi vahim bir durumdur. İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

"CHP KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşların da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum.

"TRABZONSPOR ZAMAN TÜNELİ'Nİ KURUYORUZ"

Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Avni Aker Stadı yerindeki millet bahçesinden Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterilecek."