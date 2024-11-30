Trabzon'un Raylı Sistem Projesi İçin İhale Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Trabzon'un Raylı Sistem Projesi İçin İhale Tamamlandı

Trabzon\'un Raylı Sistem Projesi İçin İhale Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un raylı sistem projesinin ihalesinin tamamlandığını ve yer teslim aşamasına gelindiğini açıkladı. Bakan, havalimanındaki tadilat sürecini de yerinde inceledi.

30.11.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu. İncemeler sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, güzel bir günde Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Havalimanı tadilat sürecindeki çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Burası, dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi, 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Akçaabat'a AK Parti 8'inci İlçe Kongresi'ne katılacaklarını, buradan da Gülcemal Projesi ile Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemeler gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, Trabzonspor'un bugünkü kongresinde yeni seçilecek olan yönetime de başarı dileklerinde bulundu.

'GÜZERGAHIN KESİNLİKLE DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da hayata geçirilecek raylı sistem projesine ilişkin de bilgiler vererek, şunları söyledi: "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok; proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi tabii burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir. Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar, Ordu'yu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor, gündemimizde. Ama diğer taraftan kuzey-güney aksında olan elbette projelerimiz de var. Ama dediğim gibi bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Bu sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başladık."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trabzon'un Raylı Sistem Projesi İçin İhale Tamamlandı - Son Dakika

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