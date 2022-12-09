Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak - Son Dakika
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Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak

09.12.2022 12:59

TRT World Forum'a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim. Zelenskiy ile de görüşmem olacak. Tüm dünya samimi gayretlerimizi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da tahıl koridoru hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le pazar günü bir görüşme yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olmam olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim" dedi.

"TÜRKİYE HER DAİM ÇÖZÜMÜN SAFINDA"

Türkiye'nin her daim krizin değil çözümün safında durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte anlaşıldı ki; Türkiye hakkaniyetli davranıyor, istikrar getiriyor, krizin değil çözümün safında duruyor. Türkiye kendisiyle birlikte tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SADECE TARİHİ GÜZELLİKLERİYLE DEĞİL DİZİLERİYLE DE BİLİNİYOR ARTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Son 2 yıldır salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum'unda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok yetkin isim bu platforma katılıyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler için de önemli bir sorumluluk taşıyor.

İstanbul sadece tabi ve tarihi güzelliklerle değil, ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerle de bilinmektedir. Toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz.

"KÜRESEL İSTİKRARSIZLIKLARIN YÜZDE 60'I TÜRKİYE ETRAFINDA YAŞANIYOR"

Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde 60'ı Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bu anlamda forumun temasını çok isabetli buluyorum. Cumhurbaşkanı olarak şu hususun altını çizmek istiyorum; Artık hiç kimse dünyanın herhangi bir yerinde sorunu görmezden gelme lüksü yoktur, insanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Rusya- Ukrayna Savaşı bölge ve dünya için çok ciddi maliyetler oluştur. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikaların yürütülmesini onaylamadık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisi yürüttük. İstanbul hala kalıcı barış için en ideal zemin."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rusya-Ukrayna savaşı, bölge ve dünya için maliyetlere yol açtı. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rusya-Ukrayna savaşı, bölge ve dünya için maliyetlere yol açtı. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.'

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak - Son Dakika
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