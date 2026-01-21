Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız - Son Dakika
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

21.01.2026 16:58
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, AB'yi sert sözlerle eleştirirken gündemi Grönland çıkışıyla belirledi. Adayı stratejik bir kalkan olarak niteleyen Trump "Bir buz parçasını istiyoruz. Tercih sizin... Evet dersiniz minnettar kalırız, hayır derseniz unutmayız" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapma yönündeki girişimleri nedeniyle Washington'un en yakın müttefikleriyle yaşanan benzeri görülmemiş gerilim ortamında, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na hitap etmek üzere kente ulaştı. Trump'ın Davos'a varışı, Air Force One'da yaşanan ve Beyaz Saray'ın "küçük bir elektrik arızası" olarak nitelediği teknik sorun nedeniyle gecikti.

"BURADA YAPACAKLARIMIZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"

ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Trump'ın konuşması öncesi canlı yayında verdiği bir röportajda özellike ABD Başkanı'nın 'Barış Kurulu' projesine değindi. Witkoff "Burada (Davos'ta) yapacaklarımız, Başkan'ın yapacakları, dünyayı değiştirecek" dedi.

İşte Davos'ta konuşan Trump'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Tarih gösteriyor ki Amerika kötüye gittiğinde bütün dünya da kötüye gider. Biz düştüğümüzde siz de düşersiniz; biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz. Enerji santrallerini kapatmak yerine açıyoruz. Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz.

"VENEZUELA 20 YIL ÖNCE HARİKA BİR ÜLKEYDİ"

Bürokratları güçlendirmek yerine onları görevden alıyoruz ve onlar da gidip özel sektörde iş buluyorlar. Avrupa tanınır halde değil, doğru yolda gitmiyor. Venezuela 20 yıl önce harika bir ülkeydi, ancak şimdi sorunları var. Ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Saldırı sona erdi ve 'anlaşma yapalım' dediler. Daha fazla insan bunu yapmalı.

Almanya şu anda 2017'ye kıyasla yüzde 22 daha az elektrik üretiyor. Bu durum mevcut Şansölye'nin hatası değil. Sorunu çözmek için çalışıyor ve bunu başaracak.

"APTAL İNSANLARA SERVET KARŞILIĞINDA SATIYOR"

Şunu fark ettim, bir ülkede ne kadar çok rüzgar türbini varsa, o ülke o kadar fazla para kaybediyor ve durumu da o kadar kötüye gidiyor. Rüzgar türbinlerinin neredeyse tamamını Çin üretiyor. Buna rağmen Çin'de rüzgâr çiftlikleri bulabildiğimi söyleyemem. Çin çok akıllı. Üretiyor, aptal insanlara bir servet karşılığında satıyor ama kendisi bunları kullanmıyor.

"ABD DIŞINDA KİMSE GRÖNLAND'I KİMSE KORUYAMAZ"

Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke ya da ülke grubu, Grönland'ın güvenliğini sağlamaya muktedir değildir. Biz büyük bir gücüz, insanların sandığından çok daha büyük. Sanırım bunu iki hafta önce Venezuela'da da gördüler. Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda da yaşadık. Danimarka, yalnızca altı saatlik çatışmanın ardından Almanya'ya yenildi ve ne kendisini ne de Grönland'ı savunabilecek durumda değildi. O noktada Amerika Birleşik Devletleri harekete geçmek zorunda kaldı. Bunu yapmayı bir yükümlülük olarak gördük, Grönland'ı elde tutmak için kendi kuvvetlerimizi gönderdik. İkinci Dünya Savaşı'nda biz kazanmasaydık hepiniz ya Japonca ya da Almanca konuşuyor olurdunuz. Biz Grönland'ı Danimarka'ya verirken çok da önemli bir yerde değildi.

"35 YILDIR SÜREN BİR SAVAŞ BİTTİ"

Hindistan-Pakistan savaşını durdurdum. Azerbaycan-Ermeistan savaşını durdurduk. 35 yıldır süren bir savaştı. Vladimir, 'yaptığına inanamıyorum' dedi.

NETANYAHU SÖZLERİ

Netanyahu'ya, Demir Kubbe için övgüyü sahiplenmeyi bırakmasını söyledim, bu bizim teknolojimiz.

"TEK İSTEDİĞİMİZ GRÖNLAND"

Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik. Çünkü onu savunmak için sahipliğe ihtiyacınız var. Bir kira sözleşmesiyle savunamazsınız. Birincisi, hukuken bu şekilde savunulabilir değil, hiçbir biçimde. İkincisi: psikolojik olarak, bir lisans anlaşmasını kim savunmak ister?

Kanada, ABD sayesinde varlığını sürdürüyor. Bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu unutma Mark.

GRÖNLAND TEHDİDİ: HAYIR DERSENİZ BUNU UNUTMAYIZ

Bir buz parçasını istiyoruz. Tercih sizin... Evet dersiniz minnettar kalırız, hayır derseniz unutmayız. Danimarka nankörlük ediyor. Grönland'ı Avrupa'ya yararlı hale getirmek istiyoruz çünkü burası tarihimiz boyunca burası bizim için çok önemli bir nokta. Bu yüzden Grönland'ın ABD tarafından alınmasını hızlı bir biçimde müzakere etmek istiyorum.

"MACRON'U İZLEDİM, NE OLDU ÖYLE?"

Emmanuel Macron'u dün o güzel güneş gözlükleriyle izledim, ne oldu öyle? İzledim, sert davranır gibi görünüyordu."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    ABD ile AB birbirlerine girse bizde seyretsek o kadar mazlumun ahı kanı ellerinde birbirlerine düşerler inş'ALLAH 22 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    sarı pipi :) 10 0 Yanıtla
  • Aka Hanse Aka Hanse:
    bu kafa, anlayış ve mantıkla herkes, her yere çöküp, orayı işgale yeltenebilir. bu nasıl çarpık bir anlayış ve zihniyettir, bunu anlamak mümkün değil.. ???? 8 1 Yanıtla
17:19
