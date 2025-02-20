Trump'ın İlk Ayı: Hızlı İcraatlar - Son Dakika
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Politika

Trump'ın İlk Ayı: Hızlı İcraatlar

Trump\'ın İlk Ayı: Hızlı İcraatlar

Beyaz Saray, Trump'ın göreve başlamasından sonraki bir ayda attığı önemli adımları duyurdu.

20.02.2025 20:45
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde göreve başlamasının ardından geçen bir aylık sürede gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ilk ay gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaştı. Beyaz Saray, Trump'ın yalnızca bir ay içerisinde çoğu başkanın tüm görev süresi boyunca başardığından daha fazlasını hayata geçirdiğini belirterek, ulusal güvenlik, ekonomi, sınır güvenliği, göç politikaları, uluslararası ilişkiler ve ABD halkının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar attığını ifade etti.

Sınır güvenliği ve göç politikaları

Başkan Trump'ın göreve gelir gelmez yasa dışı göçü engellemeye yönelik sert tedbirler aldığını aktaran Beyaz Saray, ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edildiğini, sınır güvenliğini artırmak için ordunun bölgeye konuşlandırıldığını belirtti. Trump yönetiminin aldığı önlemler arasında yasa dışı sınır geçişlerini önemli ölçüde azaltan politikalar ve suç işleyen göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesi de yer alıyor. Trump'ın göreve başlamasından sonra yalnızca 11 gün içinde ABD Sınır Devriyesi tarafından güney sınırında yapılan yakalamalar yüzde 85 oranında azaldı. Aynı süre içinde giriş limanlarında yakalanan göçmen sayısı ise yüzde 93 düştü.

Yasa dışı göçmenlerin sağlık, barınma ve sosyal yardımlardan yararlanmasını engelleyen politikaları yürürlüğe koyarak vergi mükelleflerini koruma sözü veren Trump, ayrıca sınır dışı edilecek suçlu göçmenlerin bekletilmesi için Guantanamo Körfezi'ni yeniden kullanıma açtı ve "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koyarak, ABD'ye giriş yapmak isteyen göçmenleri sınırın diğer tarafında tutmaya başladı.

Ekonomi ve ABD işçilerini koruma

Başkan Trump, ekonomi politikalarında ABD merkezli üretimi ve yatırımları teşvik etmeye odaklandı. Çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getiren Trump, ABD'li üreticilerin haksız rekabetten korunmasını sağladı. Trump yönetimi, ayrıca çelik endüstrisini desteklemek için büyük şirketlerden ve müttefik ülkelerden milyarlarca dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu.

Trump, enerji fiyatlarını düşürmek ve ABD ekonomisini canlandırmak için Ulusal Enerji Hakimiyet Konseyi'ni kurarak, petrol üretimini artırma ve doğal gaz kaynaklarını etkin kullanma hedefiyle bir dizi düzenlemeyi yürürlüğe koydu. ABD borsasında yükseliş görülürken, işsizlik oranlarında düşüş kaydedildi. Philadelphia Federal Rezerv Bankası tahmincileri, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme projeksiyonlarını yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'e yükseltti.

Dış politika ve ulusal güvenlik

Trump yönetimi, göreve başladıktan sonra uluslararası sahada da önemli adımlar attı. İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırarak, İran bağlantılı şirketlerin ve bireylerin ABD finans sistemine erişimini engelledi.

Başkan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, Gazze'de kalıcı barışı sağlamak için plan sundu. Trump, ayrıca Japonya ve Hindistan ile ticaret, enerji ve teknoloji alanlarında yeni anlaşmalar imzalayarak, iki ülke ile ekonomik bağları güçlendirdi.

Enerji politikaları ve iklim anlaşmaları

Başkan Trump, ülkenin enerji bağımsızlığını artırmak ve enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti. Yenilenebilir enerji politikalarına yönelik kısıtlamaları kaldırarak, petrol ve doğal gaz üretimini teşvik etti. Trump yönetimi, eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sera gazı emisyon düzenlemelerini kaldırdı ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek ABD'nin çıkarlarını korumaya yönelik adım attı.

Toplumsal politikalar ve eğitim reformları

Trump yönetimi, eğitim politikalarında radikal değişiklikler yaparak federal fon alan okullardaki "aşırı sol" müfredatları kaldırmak üzere adımlar attı. Eğitimde ideolojik beyin yıkama olarak görülen programları yasakladı ve ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayan reformları hayata geçirdi.

LGBT konusunda da sert adımlar atan Trump, federal fon alan hastanelerde çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme operasyonlarını yasakladı ve kadın sporlarında biyolojik erkeklerin yarışmasını engelleyen bir kararname yayımladı.

Hükümette reform ve bürokrasiyle mücadele

Trump yönetimi, federal bürokraside hesap verebilirliği artırmak ve devlet kurumlarındaki israfı önlemek için Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı kurdu. Devlet dairelerinde fazla çalışanların işten çıkarılmasını teşvik eden politikalar yürürlüğe koyarak, kamu harcamalarında büyük bir tasarruf hedefliyor. Başkan Trump, ayrıca New York şehrinde uygulanmaya başlanan "trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi" sistemini iptal ederek, New Yorklu sürücüler üzerindeki vergi yükünü hafifletti.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın göreve başlamasından itibaren geçen bir ayda ülke yönetiminde köklü değişiklikler yaptığını ve "Amerika'yı yeniden büyük yapma" vaadini hızla yerine getirmeye başladığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD geri döndü! Ulusumuzu yeniden inşa ediyoruz, vatandaşlarımızı koruyoruz ve ekonomimizi güçlendiriyoruz. Henüz yeni başlıyoruz!" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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