Trump: İran'a Yeniden Saldırırız - Son Dakika
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Politika

Trump: İran'a Yeniden Saldırırız

Trump: İran\'a Yeniden Saldırırız
27.06.2025 21:56
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Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda İran'ın nükleer faaliyetlerine dikkat çekerek tekrar saldırı olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğer devam ederlerse, yeniden saldırırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dış politika gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorusu üzerine İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran'a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" dedi.

ABD Başkanı, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "İran görüşmek istiyor. Bildiğiniz gibi, tesisleri yok edildi. Onlar çok kötü insanlar. Nükleer tesisleri olduğu artık kanıtlandı. UAEA ya da bizim de içinde olduğumuz saygı duyulan bir yapı tarafından denetlenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda düşündükleri son şey nükleer"

İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen son saldırının "başarılı ve ezici" olduğunu söyleyen Donald Trump, "Nükleer tesisleri yok edildi. Onlar artık yorgun, tıpkı İsrail gibi. Şu anda düşündükleri son şey nükleer" diye konuştu.

"Savaşı kazandığınızı söyleyemezsiniz, kaybettiniz"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "savaşı biz kazandık" şeklindeki açıklamasına doğrudan yanıt veren Trump, "Hayır, savaşı biz kazandık. Siz de, İsrail de kaybettiniz. Gerçeği söylemelisiniz" dedi. ABD Başkanı Trump ayrıca İran halkının artık nükleer değil, günlük yaşamı düşündüğünü ve ülkedeki rejimin bu gerçeği görmesi gerektiğini belirtti.

"İran'ı ben hallederim, sen Rusya'yla ilgilen"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye de değinerek, "Putin bana İran konusunda yardım teklif etti. Ben de ona 'İran'ı ben hallederim, sen bana Rusya konusunda yardım et' dedim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı bağlamında net bir pozisyon belirtmeyen Trump, "Çözüm için çalışıyoruz, bir gelişme olabilir" şeklinde konuştu.

Çin ve Hindistan'la ticaret müzakerelerine değindi

ABD Başkanı, Çin ve Hindistan'la yürütülen ticaret görüşmelerine dair olumlu mesajlar verirken, "Bazı ülkeler gümrük vergisi ödemeye alışacak. ABD artık sömürülmeyecek" dedi.

Trump, "Çin'le bir anlaşma yapacağız. Hindistan'la da tam ticaret açılımı istiyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı, gümrük vergilerinin ABD ekonomisine zarar vermediğini, tam tersine yüz milyarlarca dolar gelir sağladığını belirtti.

"Anayasa geri geldi, yürütme üzerindeki vesayet kalktı"

Trump, Yüksek Mahkeme'nin ülke çapında ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik kararını "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Kararın ardından doğum hakkı vatandaşlığı, sığınak şehirlerin finansmanı, mülteci yerleştirme politikaları ve trans bireyler için kamu finansmanına dair tartışmalı kararnamelerin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Radikal sol yargıçların, başkanın meşru yetkilerini engellediğini vurgulayan Trump, "Artık bu dönem sona erdi. Artık hızlı hareket edeceğiz. Katillerin, çetelerin ülkeye girmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Artık Afrika kıtası için yeni bir dönem başlıyor"

Donald Trump, Ruanda ile Kongo arasında yıllardır süren çatışmanın sona erdirildiğini ve barış anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanacağını açıkladı. Anlaşmayı sağlayan kişiyi "bölgeyi tanıyan zeki bir arabulucu" olarak tanımlayan Trump, "Artık Afrika kıtası için yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Lübnan'daki duruma da değinen Trump, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini, bölgedeki yeni büyükelçinin hayatı pahasına bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu aktardı.

Trump'tan 2028 mesajı

Basın toplantısının sonunda, "Sınırdan yasa dışı geçiş şu an sıfır. Herkes duyuyor mu? Trump 2028" sözleriyle konuşmasını sonlandıran Trump, 2028 başkanlık seçimlerine dair imada bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: İran'a Yeniden Saldırırız - Son Dakika

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