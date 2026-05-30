Trump İran ile Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran ile Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırdı

Trump İran ile Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırdı
30.05.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğine açılması üzerine müzakereleri tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması gibi maddeleri içeren taslak mutabakata ilişkin ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından nihai bir karara varılmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere edilen anlaşma metnini değerlendirmek üzere Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıyı net bir karar açıklamadan sonlandırdı. Beyaz Saray yetkilileri, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yönetimin 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği' yönündeki pozisyonunu yineledi ve Trump'ın yalnızca ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmayı kabul edeceğini vurguladı.

TRUMP'IN TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Nihai kararı vermek üzere Durum Odası'na girmeden önce sanal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'ın asla nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmesi gerektiğini yineleyerek, "Hürmüz Boğazı, her iki yönde de kısıtlamasız gemi trafiği için geçiş ücreti olmaksızın derhal açılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını ve boğazda mahsur kalan gemilerin eve dönüş sürecine başlayabileceğini belirten Trump, "11 ay önceki güçlü B2 bombardıman uçağı saldırımızla dağların derinliklerine gömülen ve bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan zenginleştirilmiş materyal; ABD tarafından, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon içinde gün yüzüne çıkarılacak ve imha edilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump İran ile Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Batman’da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
Dallas’ta doğal gaz patlaması: 3 ölü, 5 yaralı Dallas'ta doğal gaz patlaması: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Kuşadası’nda yürekleri ağza getiren olay Çinli turist boğulma tehlikesi geçirdi Kuşadası'nda yürekleri ağza getiren olay! Çinli turist boğulma tehlikesi geçirdi

10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
07:18
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
04:20
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
03:05
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:04:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump İran ile Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.