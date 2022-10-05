TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak - Son Dakika
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TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak

05.10.2022 18:09
TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkere de Türk askerinin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için bulunacağına dikkatlerden kaçmadı.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaparken Türkiye'den geçtiğimiz günlerde asker talebinde bulunmuştu. Türkiye'de bu kapsamda TBMM'ye Türk askerinin Katar'da bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi gönderildi.

TEHDİT UNSURLARINA KARŞI GÖREV YAPACAKLAR

Tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir." ifadesi kullanıldı.

''OLUMLU YANIT VERİLMESİ YARARLI OLACAKTIR''

Katar hükümetinin, harekat kapsamında dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlar ile katkıda bulunmalarını talep ettiği, Türkiye'den de aynı kapsamda talepte bulunduğu belirtilen tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları söz konusu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın dünya genelinde yoğun şekilde takip edilecek bir spor etkinliği olması, Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz müstesna iş birliği, Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı önem muvacehesinde Katar hükümetinin söz konusu talebine olumlu yanıt verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Utku Çakırözer'den 'Katar Tezkeresi'ne Tepki: 'Sizin 'Stratejik'ten Anladığınız, İki Ülke Arasındaki İlişki Değil. Katar ile Saray Arasındaki İlişki... Utku Çakırözer'den 'Katar Tezkeresi'ne Tepki: 'Sizin 'Stratejik'ten Anladığınız, İki Ülke Arasındaki İlişki Değil. Katar ile Saray Arasındaki İlişki... Katar'a Asker Gönderme Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi Katar'a Asker Gönderme Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi
Kaynak: AA

Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak - Son Dakika
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