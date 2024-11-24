TSK, Suriye\'de 9 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

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İyide bu zaten Savunma Bakanlığının asli görevi bunun için maaş alıyorlar. Bugüne kadar bitirilememiş olması (İlgili Bakanlığın Yatırım yapılan bütçesine bakacak olursak oldukça üst seviyelere gelinildi) görevlerini eksik veya yapamamak izlenimi doğurur ama nedense hiç Ben bu kadar şehit verdim ben yılda hedeflenen şu kadar terörist i imha edemedim (Terörist leriin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diye bu ülkenin Bakanı söyledi, Ayakkabı numarasına kadar biliyorsa hedef imha sayısı da öngörülebilir) diyerek İstifa etmiyor. Bence Savunma Bakanlığı görevi Sayın Cumhurbaşkanımıza verilip Cumhurbaşkanı olarak daha genç,dinamik ve ülkeyi ileri demokrasi vizyonuna taşıyacak bir Üst Düzey eğitimli birine devredilmelidir