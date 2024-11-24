TSK, Suriye'de 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Politika

TSK, Suriye'de 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

TSK, Suriye\'de 9 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, terörle mücadele kararlılığının sürdürüleceği vurgulandı.

24.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TSK, Suriye'de 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • McA !:
    İyide bu zaten Savunma Bakanlığının asli görevi bunun için maaş alıyorlar. Bugüne kadar bitirilememiş olması (İlgili Bakanlığın Yatırım yapılan bütçesine bakacak olursak oldukça üst seviyelere gelinildi) görevlerini eksik veya yapamamak izlenimi doğurur ama nedense hiç Ben bu kadar şehit verdim ben yılda hedeflenen şu kadar terörist i imha edemedim (Terörist leriin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diye bu ülkenin Bakanı söyledi, Ayakkabı numarasına kadar biliyorsa hedef imha sayısı da öngörülebilir) diyerek İstifa etmiyor. Bence Savunma Bakanlığı görevi Sayın Cumhurbaşkanımıza verilip Cumhurbaşkanı olarak daha genç,dinamik ve ülkeyi ileri demokrasi vizyonuna taşıyacak bir Üst Düzey eğitimli birine devredilmelidir 1 2 Yanıtla
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