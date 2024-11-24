Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.
Son Dakika › Politika › TSK, Suriye'de 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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