Tülay Hatimoğulları: Kürt Sorunu Barışçıl Yöntemlerle Çözülmeli

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Demokratikleşme sağlanmadığı sürece emperyalist güçlerin bölgede oyun kurmasının önünü açmış olursunuz. O nedenle 4 ülkede Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Gelişmeler bizlere bunları dayatmaktadır" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştireceği 7'nci Olağan Kongresi öncesinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda halk toplantısı düzenledi. Toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne mücadele ettik. Kadın cinayetlerine karşı mücadele ettik. Kadın katliamlarına ve yok saymaya karşı her daim mücadele ettik. Kadını, yaşamı ve özgürlüğü sürekli savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Demokratikleşme sağlanmadığı sürece emperyalist güçlerin bölgede oyun kurmasının önünü açmış olursunuz. O nedenle 4 ülkede Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Gelişmeler bizlere bunları dayatmaktadır. Umut ediyoruz ki bu ülkeler ne demek istediğimizi iyi anlar ve buna uygun bir biçimde ciddi şekilde yol alırlar" diye konuştu.