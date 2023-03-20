Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi - Son Dakika
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Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi

20.03.2023 12:56

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştikten sonra destek amaçlı partilerin her birini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son adresi HDP oldu. Kılıçdaroğlu, cumartesi günkü görüşmenin ertelenmesinin ardından bugün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmeye başladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecekti. Ancak bu görüşme HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak "Bunu bana değil ev sahibine sorun." demişti.

KAPIDA KARŞILADILAR

Beklenen görüşme bugün TBMM'de gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir görüşme gerçekleştiriyor. CHP lideri, başkanlar tarafından kapıda karşılandı. Tokalaşarak poz veren liderler daha sonra toplantı odasına geçti.

Gözlerin çevrildiği görüşme başladı! Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Ziyaret öncesi HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00'de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

Gözlerin çevrildiği görüşme başladı! Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi
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Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'ı TBMM'de Ziyaret Etti Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'ı TBMM'de Ziyaret Etti

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Son Dakika Politika Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi - Son Dakika


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