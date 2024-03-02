Turgut Altınok: Ankara, Türkiye\'nin başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara, Türkiye'mizin, Milli Mücadelemizin başkenti. Ankara'ya bu reva değil. Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır." dedi.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında İlbank Sosyal Tesisleri'nde Başkent Araklı Derneği üyeleriyle Karadenizliler Buluşması'nda bir araya geldi.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin vaatlerini anlatarak, belediye başkanlarının şehrin 5 yılını değil geleceğini yönettiğini belirtti.

Ankara'da trafik problemi yaşandığını, otobüslerde bekleme süresinin uzadığını anlatan Altınok, şunları söyledi:

"Ankara, Türkiye'mizin, Milli Mücadelemizin başkenti. Ankara'ya bu reva değil. Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır. Sanayi, ticaret, ulaşım, trafik, tarım... Ankara bir tarım şehridir. Konya'dan sonra yüz ölçümü en çok olan ildir. Tarımın, sanat ve kültürün başkenti olabilir, sporun başkenti olabilir. Çünkü bütün federasyonların merkezi burada. Ankara nefes alacağımız şehir, yeşil bir başkent, ormanlar şehri bir başkent olabilir mi; olabilir."

Altınok, İstanbul'da olası deprem korkusundan birçok şirketin fabrikasını Ankara'ya taşıma kararı aldığına işaret ederek, Ankara'nın havalimanı ve demir yollarının kesiştiği lojistik açıdan avantajlı bir kent olduğunu kaydetti.

Programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Başkent Araklı Derneği Başkanı Tacettin Çebi de katıldı.

Daha sonra Altınok, Etimesgut Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.