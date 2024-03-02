Turgut Altınok: Ankara, Türkiye'nin başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi - Son Dakika
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Politika

Turgut Altınok: Ankara, Türkiye'nin başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi

Turgut Altınok: Ankara, Türkiye\'nin başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın ekonomisini geliştirerek ticaretini canlandıracağını belirtti. Altınok, Ankara'nın tarım, sanat, kültür ve spor başkenti olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ankara'nın lojistik açıdan avantajlı bir kent olduğunu ve birçok şirketin fabrikalarını İstanbul'daki deprem korkusu nedeniyle Ankara'ya taşıdığını ifade etti.

02.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:48
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara, Türkiye'mizin, Milli Mücadelemizin başkenti. Ankara'ya bu reva değil. Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır." dedi.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında İlbank Sosyal Tesisleri'nde Başkent Araklı Derneği üyeleriyle Karadenizliler Buluşması'nda bir araya geldi.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin vaatlerini anlatarak, belediye başkanlarının şehrin 5 yılını değil geleceğini yönettiğini belirtti.

Ankara'da trafik problemi yaşandığını, otobüslerde bekleme süresinin uzadığını anlatan Altınok, şunları söyledi:

"Ankara, Türkiye'mizin, Milli Mücadelemizin başkenti. Ankara'ya bu reva değil. Belediye başkanları şehrin ekonomisini geliştirir, ticaretini canlandırır. Sanayi, ticaret, ulaşım, trafik, tarım... Ankara bir tarım şehridir. Konya'dan sonra yüz ölçümü en çok olan ildir. Tarımın, sanat ve kültürün başkenti olabilir, sporun başkenti olabilir. Çünkü bütün federasyonların merkezi burada. Ankara nefes alacağımız şehir, yeşil bir başkent, ormanlar şehri bir başkent olabilir mi; olabilir."

Altınok, İstanbul'da olası deprem korkusundan birçok şirketin fabrikasını Ankara'ya taşıma kararı aldığına işaret ederek, Ankara'nın havalimanı ve demir yollarının kesiştiği lojistik açıdan avantajlı bir kent olduğunu kaydetti.

Programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Başkent Araklı Derneği Başkanı Tacettin Çebi de katıldı.

Daha sonra Altınok, Etimesgut Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Turgut Altınok: Ankara, Türkiye'nin başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi - Son Dakika

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