Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yatırımları inceledi

Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediyenin öz kaynaklarıyla kente kazandırılan yatırımları, çalışma ve hizmetleri incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Yaptığımız yatırım, hizmet ve projelerimizle Turgutlu'muzda belediyecilik nasıl yapılır gösteriyoruz. Tüm projelerimizle, çalışmalarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Turgutlu halkına verdiği sözleri bir bir yerine getirirken aynı zamanda kentin değerini yükseltecek projelere imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son mesai gününü sahada geçirdi. Başkan Çetin Akın, ilk olarak 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla yollarının komple yenilendiği ve prestij caddelerinin yapılacağı İstasyonaltı Mahallesinde son aşamaya gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Bununla birlikte Turgutlar Mahallesi Gülbahçe ve Bağcılar sokaklarında yürütülen yol yenileme çalışmalarında incelemelerde bulunuldu, Camiönü Kıraathaneleri de ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Albayrak Mahallesinde faaliyete başlamak için gün sayan, okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programının ücretsiz verilerek Türkiye'de ilke imza atılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinde incelemeler yaparak teknik ekipten süreç hakkında bilgi aldı.

Esnaf ve vatandaşlardan teşekkür

Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan, pazarcı esnafı ve vatandaşlar tarafından Ege Bölgesi'nin en güzel pazar yeri olarak nitelendirilen Cuma Pazarı'nı; Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar, yılların sorununu çözerek kente yeni ve modern bir pazar yeri kazandıran Başkan Akın ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve teknik ekip Başkan Çetin Akın'a incelemelerinde eşlik etti.

"Belediyecilik nasıl yapılır gösteriyoruz"

Turgutlu'ya kazandırılan projeler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Çetin Akın, "Yaptığımız yatırım, hizmet ve projelerimizle Turgutlu'muzda belediyecilik nasıl yapılır gösteriyoruz. Her mahallemize, her sokağımıza aynı özeni ve hassasiyeti göstererek gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim ile üç öğün beslenme programını ücretsiz verdiğimiz ve Mustafa Kemal Mahallemizin ardından ikincisini Albayrak Mahallemize kazandıracağımız Çocuk Kültür Sanat Merkezi gibi projelerimizle de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşatıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Cuma Pazarı projemiz sayesinde de esnafımızın ve hemşehrilerimizin yıllardır yaşadıkları sorunları ve mağduriyetleri sona erdirdik ve Turgutlu'muza yakışır pazar yerini biz yaptık. Tüm projelerimizle, çalışmalarımızla gurur duyuyoruz. Bundan sonra da aynı özenle, hassasiyetle ve şevkle güzel kentimiz Turgutlu ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA