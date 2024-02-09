Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Seyahat Acentaları Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM\'ye Sunuldu

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ilk imza sahibi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanlığına sunulan teklifin 14 maddeden oluştuğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Geçen yıl turizm gelirinin 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktığını aktaran Güler, turizm ekonomisinin genel ekonomideki payının artırılması gerektiğini vurguladı.
Güler, Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını kaydetti.
Teklifte, uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti:
"Teklifimizle, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların da turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberliği niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yine teklifimizle hanutçuluk keyfiyetinin önüne geçmek için önlem almaktayız. Düzenlememizle birlikte seyahat acentelerinin ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmeleri halinde seyahat aceteleri ve turist rehberleri için ayrı ayrı yaptırımları önermekteyiz. Ayrıca iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenlemeler yapılacak."
Uzak Doğu dillerindeki rehberlere teşvik
Çin, Kore ve Japonya vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisinin arttığını dile getiren Güler, Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.
Abdullah Güler, "Teklifimizle, Çince başta olmak üzere Bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir." dedi.
Bazı ülkelerin daha fazla Çinli turisti ağırlamak için çabaladığını belirten Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin kolaylaştırıcı imkanlar sağladığını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanı Güler, Çinli turistlerin en çok görmek istediği 40 ülke arasında yer alan İtalya'nın, Çince sunacağı hizmetlerin sayısını artırdığını, Brezilya'nın da Çinli turistler için vize muafiyetini resmileştirmeye hazırlandığını anlattı.
Turist rehberlerinin çağdaş bir anlayışla yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden Güler, turizm sektörünce dile getirilen bazı taleplerin teklifte yer aldığını sözlerine ekledi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Politika › Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Seyahat Acentaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?