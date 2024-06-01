Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları Şuşa'da Toplandı

Politika

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 8. Toplantısı Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'da gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve Yenilik Bakanı Kongratbay Sharipov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Kırgızistan Büyükelçisi Kairat Osmanaliyev katıldı.

TDT'nin kısa sürede elde ettiği başarıların takdire şayan olduğunu belirten Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki sürdürülebilir ve sağlıklı iş birliğinin temelinin gençlik olduğunu vurguladı.

"Ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir simgesidir"

TDT çerçevesinde ülkelerin eğitim kurumları arasında öğrenci değişiminin yapmasının öğlencilerin ortak tarih, kültür ve gelenekleri tanımasına imkan sağladığını ifade eden Amrullayev, "TDT üyesi ülkeler ikili işbirliği ilişkilerini bugün hem örgüt çerçevesinde hem de ikili olarak başarıyla sürdürüyor. İşgalden kurtarılan topraklarda kardeş ülkelerin desteğiyle inşa edilen okullar ve yapılan diğer çalışmaları ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir simgesidir" diye konuştu.

TDT üyesi ülkeler arasında bilim ve eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı toplantıda, gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ