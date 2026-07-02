Türk dünyasına ortak dijital sivil toplum platformu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'ne (TÜDSES) ilişkin, "Bu proje uzun yıllardır dağınık bir görüntü sergileyen Türk dünyasının sivil toplum ağını ve kapasitesini ortak bir dijital zeminde buluşturan stratejik bir e-platform olarak tarihe geçecektir." dedi.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda, Ahmet Yesevi İşbirliği ve Kalkınma Derneği (AY-DER) ile Köklerden Geleceğe Kültür ve İşbirliği Derneği (KÖKDER) işbirliğiyle hayata geçirilen sistem Taksim'de bir otelde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, TÜDSES'in Türk dünyasının sivil toplum kapasitesini ortak bir zeminde buluşturacak stratejik bir proje niteliği taşıdığını söyledi.

Platformun Türk Devletleri Teşkilatı sisteminin sivil toplum gücünü dijital mecrada yeni bir ivme kazandıracağını belirten Zorlu, "Bu proje uzun yıllardır dağınık bir görüntü sergileyen Türk dünyasının sivil toplum ağını ve kapasitesini ortak bir dijital zeminde buluşturan stratejik bir e-platform olarak tarihe geçecektir. Bu başlangıç inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda sivil toplumumuzun daha güçlü bir birlikteliği için geleceğe daha umutla bakabileceğimiz bir dönemin de bizlere işaretini vermektedir." diye konuştu.

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın yeni dönemin belirleyici unsurları olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"Türk devletleri de bu yönelime doğan bu ihtiyaca elbette karşılık vermek zorundaydı. 15 Mayıs'ta toplanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde yapay zeka ve dijital kalkınma başlığıyla devlet başkanlarımız bir araya geldi ve bugün bakın Türkiye, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Kazakistan Yapay Zeka Bakanlığını kurdu. Özbekistan yapay zeka üzerinden 5 milyar dolara yaklaşan bir ihracat pazarını tetiklemek için büyük bir çalışma yürütüyor. Bizler, yaklaşmakta olan bu gücü ve bir yönüyle de bu tehdidi iyi görüyoruz."

Zorlu, geçen yıl gerçekleştirilen toplantıda TÜDSES Projesi'nin ilk kez gündeme getirildiğini, sonuç bildirgesine dahil edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından projenin sivil inisiyatif olarak geliştirildiğini anlattı.

TÜDSES bünyesinde oluşturulan "şikayet, görüş, öneri ve talepler bölümü" sayesinde sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllardır çözüm üretmekte zorlandıkları konuları tek bir platform üzerinden ilgili kurum ve kuruluşlara doğrudan iletebileceğini vurgulayan Zorlu, Türkiye'nin ardından diğer Türk devletlerinde de tanıtım toplantıları düzenleneceğinin altını çizdi.

Zorlu, "Şu an itibarıyla 800'ü aşkın sivil toplum kuruluşumuz 80 binden fazla üyesiyle TÜDSES projesine dahil oldu. Değerlendirmelerimize göre Türk dünyasında faaliyet gösteren yaklaşık 5 bine yakın sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Orta vadede hepsini bu platform içerisinde toplayacağız, birbirimizle etkileşimimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

TDT bünyesinde savunma sanayisi dahil 30'dan fazla alanda işbirliği yürütüldüğüne işaret eden Zorlu, bizim birlikteliklerinin hiçbir başka birliğe ve oluşuma tehdit olmadığını söyledi.

Zorlu, "Bizzat biliyoruz ve inanıyoruz ki biz hangi coğrafyaya gidersek gidelim, orada nasıl bir işbirliği kurarsak kuralım, 'Biz o coğrafyaya huzur, barış, güven ve ortak vefa inşa edecek bir değerler sisteminin taşıyıcısı ve temsilcisiyiz.' diyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Ekimde yapılacak TDT Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde TÜDSES'in hayata geçirilmesini anlamlı bulduklarını söyleyen Zorlu, kendilerine büyük görev düştüğüne değindi.

Zorlu, "Nerede bu konuyla ilgili çalışan bir sivil toplum kuruluşumuz varsa hemen bu platforma dahil edelim ve güç birliğimizi geleceğe doğru ilerletelim." diye konuştu.

"Bağı daha güçlü bir şekilde korumaya devam edeceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde ve gönül coğrafyasındaki bağların korunmasında önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

TÜDSES Projesi'nin Rumeli, Balkanlar ve Türkistan coğrafyasındaki sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirten Özdemir, "Gönül coğrafyamızdaki sevgi ve duygu, iletişim yollarının farklılaşarak devam ettiği süreçte değişmeden hızla yoluna devam edecek. İletişim yolları ve iletişim kanalları değişmekle birlikte duyguyu ve aynı zamanda bağı daha güçlü bir şekilde korumaya devam edeceğiz." dedi.

"Katkı sağlamaya hazırız"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk dünyasının ortak eğitim birikiminin birlikte geliştirilmesinin önemini aktaran Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı olarak TÜDSES Projesi'ne Türk dünyasının eğitim alanında faaliyet gösteren bütün STK'lerle ve kapasitemiz neye imkan veriyorsa o çerçevede işbirlikleri geliştirerek, bu birikimin hem görünür hale gelmesine hem paylaşılmasına hem de paylaşılırken zenginleştirilmesine katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Türk dünyasının ortak hedeflerine ulaşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemli rol üstlendiğini, TÜDSES'in bu alandaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Yazıcı, platform aracılığıyla geliştirilecek politika önerilerinin göç politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını, projenin Türk dünyasındaki birlik ve gönül bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını anlattı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ise TÜDSES'in Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sunacak önemli bir sivil toplum girişimi olduğunu ifade etti.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Murat Kazancı da TÜDSES'in önemli bir fikrin somutlaşmış hali olduğunu belirtti.

Kazancı, platformun sivil toplum kuruluşlarının sesini daha güçlü duyurmasına, ortak projeler geliştirmesine ve kamu kurumlarıyla işbirliğini artırmasına imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

Projenin kapsamı

Türk dünyasının dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarını ortak bir dijital platformda buluşturmayı hedefleyen TÜDSES Projesi'yle kurumlar arası iletişimi güçlendirmesi, ortak proje geliştirme süreçlerini desteklemesi ve sivil toplum alanında sürdürülebilir işbirliğini artırması amaçlanıyor.

Türk dünyasının ortak hafızasını dijital ortamda güçlendirecek stratejik bir sivil toplum ekosistemi olarak tasarlanan sistemin sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun artırılmasına ve ortak çalışmaların daha etkin yürütülmesine katkı sunması hedefleniyor.