Türk-Kürt Birliği ile Barış ve Kalkınma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türk-Kürt Birliği ile Barış ve Kalkınma

Türk-Kürt Birliği ile Barış ve Kalkınma
12.08.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler, Türkler ve Kürtlerin birlikteliğinin barışın temeli olduğunu vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliğinin bu coğrafyadaki barışın temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Hakkari'ye geldi. Hakkari Öğretmenevi'nde belediye başkanları ve partililerle bir araya gelen Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, terörün gölgesinde geçen yılların ardından güvenlik ve huzur ortamı ile birlikte Hakkari'de yatırım ve refahın arttığını söyledi. Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bölgede barışın temeli olduğunu iade eden Bakan Güler, terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti.

MAĞARALARINDA TERÖRİSTLER DEĞİL. TURİSTLER DOLAŞSIN

Ülkenin ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulduğunu belirten Bakan Güler, "Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır. Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır. Şüphesiz bu gelişiminden ülkemizin her noktası kadar Hakkari'miz ve çevre iller de önemli ölçüde faydalanacak hak ettiği payları alacaktır. Bu çerçevede Hakkari'mizin son yıllarda spordan turizme tarımdan ticarete kadar yakaladığı ivmeyi nasıl en üst seviyelere taşırız düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim artık Hakkari'yi; mağaralarında teröristlerin değil turistlerin dolaştığı, Yaylalarında mermi seslerinin değil festival coşkusunun hakim olduğu, Endişenin değil spor müsabakalarının heyecanının yaşandığı, geçim derdiyle değil tarımdan sanayiye ve ticarete kadar ekonomik hayatın canlanmaya başladığı bir şehir olarak anıyorsak işte yeni süreçle bunların hepsi daha da pekişecek daha da gelişecektir. Hakkarili kardeşlerim ticaretin canlanıp yatırımların daha da artması sosyal ve ekonomik yaşamın daha güvenli ve konforlu hale gelmesiyle daha müreffeh bir hayata kavuşacaktır" dedi.

HAKKARİ'YE GÖZYAŞI DEĞİL, GÜLMEK YAKIŞIYOR

Bakan Güler, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle anılan Hakkari'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkmasının mutluluk verici olduğunu da belirterek, "Bunların artarak devam etmesi için barış ve huzur iklimine hep birlikte sahip çıkmak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Çünkü atalarımızdan bize yadigar kalan ve kutsal vatanımızın en değerli parçalarından biri olan Hakkari'mize gözyaşı değil, gülmek kaygı değil, umut silah sesi değil konser sesleri yakışıyor. Bu tarihi dönemde Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de hem güvenliğimizi sağlama hem de sürecin en hızlı ve etkin şekilde işlemesi için ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yerel Haberler, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hakkari, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk-Kürt Birliği ile Barış ve Kalkınma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:33:00. #7.12#
SON DAKİKA: Türk-Kürt Birliği ile Barış ve Kalkınma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.