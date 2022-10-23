CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı - Son Dakika
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CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı

23.10.2022 17:58
CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na partisindeki bir isimden tepki geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim" diye çıkıştı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunmasının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da benzer ifadeler kullandı. Tanrıkulu'na parti tabanının yanı sıra milletvekili bir arkadaşından da tepki geldi.

"SANA NE KARDEŞİM"

tv100'de yayımlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol gündeme dair soruları yanıtladı. Erol, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim" diyerek tepki gösterdi.

CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı

"TSK TÜRKİYE'NİN ONURU VE NAMUSUDUR"

Pınar Işık Ardor, TSK'nın PKK'ya karşı terörle mücadele de kimyasal silah kullandığı iddiasını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "meclise taşıyacağım" sözlerini hatırlattı ve Ardor'un, "Kendi partinizin içinde bunu araştıracağız, meclise soracağız diye farklı görüşler de var, bu ne diyorsunuz" sorusuna Erol, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ise, "TSK, Türkiye'nin onuru ve namusudur, hepimizin sahip çıkması gerekir. Kurumlarda yanlış yapan yöneticiler olabilir, kurumlar hiçbir zaman siyasetçinin hedefinde ve eleştirisinde olmamalı. TSK'nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum. CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bilmiyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede 'TSK kimyasal silah kullandı' ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Erol, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de Sezin Tanrıkulu krizi! Partisinin milletvekili canlı yayında fena çıkıştı - Son Dakika
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