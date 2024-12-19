Türkeş'ten Suriye İle İlgili Güvenlik Önerileri

Politika

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza etmesi gerektiğini belirterek, "Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının ve PKK'nın uzantılarının ilişkilerinin kesilebilmesini temin etmek bakımından Rakka'dan Haseke'ye, Haseke'den Sincar'a kadar bir güvenlik hattı oluşturulması lazım." dedi.

Türkeş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini anımsatarak, bu durumun sadece Suriye'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini derinden etkileyen bir dönüm noktası olduğunu ve kritik kararlar alma vaktinin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade eden Türkeş, Suriye'deki yeni gelişmeler sonrasında yapılabileceklere dair önerilerini sıraladı.

Suriye'nin yeni yönetiminin sığınmacılara yönelik "ülkelerinize güvenle dönebilirsiniz" çağrısında bulunduğunu anımsatan Türkeş, "Sığınmacıların ülkelerine gönüllülük esasına göre dönmesi yeterli olmayacaktır. Sınırlarımızdan geçen ve sonrasında ülkelerine dönenlerin tekrar Türkiye'ye geri kabul edilmesi kesinlikle engellenmelidir. Suriyelilere gayrimenkul alma sebebi ile verilen vatandaşlıklar iptal edilmelidir, bunlar kanuna uygun değildir. Mevcut durum, sadece ekonomik dengesizlikleri değil, toplumsal huzuru ve güvenlik politikalarını da doğrudan tehdit etmektedir." diye konuştu.

Enflasyonun artışında göçmen nüfusun etkisini göz ardı etmemek gerektiğini savunan Türkeş, kiraların ve gıda fiyatlarının yükselmesinin ardında arz-talep dengesinin bozulduğu bir tablo olduğunu, bu durumun düzeltilmesi için sığınmacıların ülkelerine dönüşünün hızlandırılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Türkeş, Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının ve PKK'nın uzantılarının ilişkilerinin kesilebilmesini temin etmek bakımından Rakka'dan Haseke'ye, Haseke'den Sincar'a kadar bir güvenlik hattı oluşturulması lazım. Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının bağlantısı mutlaka koparılmalı ve bölgemizde yeni bir teröristanın inşa edilmesinin önüne geçilmeli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda acil eylem planıyla onu yaşama geçirmek durumundadır."

Türk milletinin tarihi mirası ve stratejik geleceği için büyük öneme sahip Türkmenlerin Suriye'de yıllardır Baas rejiminin baskı ve zulmüne en çok maruz kalan grup olduğunu söyleyen Türkeş, "Suriye'nin geleceği şekillenirken, Türkmenlerin bu süreçte etkin bir yer edinmesi tarihsel bir zaruret ve stratejik bir zorunluluktur. Eğer bu topraklarda bir çözümden bahsedilecekse, Türkmenlerin hakları masada yer almalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.