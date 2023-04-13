Kaftancıoğlu'ndan AK Partili isme uyarı: Yakalandınız, gereği yapılmazsa belgeleri açıklayacağım

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'den milletvekili listesine girmiş bir ismin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliğine devam ettiğini belirterek, "Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!" uyarısını yaptı.

"BİRAZDAN BELGELERİYLE AÇIKLAYACAĞIM"

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; " AK Parti'nin İstanbul'da MV'li listelerini oluştururken işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini belgeleriyle açıklayacağım birazdan. Yakalandınız! Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım.

"MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM ETMESİ MÜMKÜN OLAMAZ"

Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir. Örnek verecek olursam CHP'den istifa eden ve listelerde yer bulamayan İBB Meclis üyemiz Doğan Subaşı nasıl İBB meclis üyesi değil ve toplantılara katılamıyorsa bu kişi için de aynı kurallar ve kanunlar geçerli. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!"

İŞTE İDDİALARIN HEDEFİNDEKİ İSİM

Kaftancıoğlu'nun sözünü ettiği ismin AK Parti İstanbul 1. Bölge 33. sıra adayı Mustafa Naim Yağcı olduğu iddia edildi. Avukat olan Yağcı'nın Twitter hesabında hem AK Parti Ataşehir üyesi hem de İBB Meclis üyesi olduğu yazıyor.