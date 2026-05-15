Türkiye-Almanya Çalışma Grubu Toplantısı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya Çalışma Grubu Toplantısı Başladı

Türkiye-Almanya Çalışma Grubu Toplantısı Başladı
15.05.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: - "Önümüzdeki 2 gün boyunca nitelikli iş gücü, adil tedarik zincirleri, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal sigorta alanında yapay zeka uygulamaları gibi çağımızın önemli başlıklarını ele alacağız" - "İmzalayacağımız Ortak Niyet Beyanı'nın, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz işbirliğini çok daha somut bir çerçeveye oturtacağına inanıyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 8. Toplantısı'na ilişkin, "Önümüzdeki 2 gün boyunca nitelikli iş gücü, adil tedarik zincirleri, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal sigorta alanında yapay zeka uygulamaları gibi çağımızın önemli başlıklarını ele alacağız." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda Türkiye-Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 8. Toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin eşsiz yönleri bulunduğuna işaret ederek "Bakanlıklarımız arasında 1960'lı yıllarda temelleri atılan ilişkilerimiz, bugün kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. 1984 yılında oluşturulan ve 2007 yılında imzalanan 'Ortak İrade Beyanı' ile kurumsal bir kimlik kazanan Ortak Çalışma Grubu'muzun ilişkilerimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Kurumsal hafızayı tazelemek ve geleceğe aktarmanın yanı sıra gündemdeki konuların ele alındığı Ortak Çalışma Grubu için teknik ekiplerimiz aylar süren hazırlıklarını tamamladılar. Biz de bugün Sayın Bakan ile bu toplantının açılışını yapmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen temasların, çalışma ve sosyal politika alanındaki işbirliğini daha etkin hale getireceğine yürekten inandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İki ülke Bakanları olarak vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak politikaları birlikte geliştirme konusunda güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki 2 gün boyunca nitelikli iş gücü, adil tedarik zincirleri, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal sigorta alanında yapay zeka uygulamaları gibi çağımızın önemli başlıklarını ele alacağız. İmzalayacağımız Ortak Niyet Beyanı'nın, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz işbirliğini çok daha somut bir çerçeveye oturtacağına inanıyorum.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu arasında imzalanacak protokol ile bu alanda önümüzdeki 5 yıllık sürecin hukuki altyapısını da güçlendirmiş olacağız. Bizler de Bakanlar olarak, teknik heyetlerimizin yürüteceği bu görüşmelerin çıktılarını yakından takip edeceğiz."

"Türk toplumunun Almanya'da toplumsal hayata eşit katılımını destekliyoruz"

Almanya ile ilişkilerin en güçlü boyutunu, sayıları 3,5 milyona ulaşan Türk toplumunun oluşturduğunu belirten Işıkhan, "Bundan tam 65 yıl önce imzalanan İşgücü Anlaşması ile başlayan Türk iş gücü göçü, aradan geçen zaman zarfında pek çok dönüşüm yaşayarak, bugün dördüncü kuşağı konuştuğumuz bir noktaya gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu süreçte iş dünyasından akademiye, siyasetten diplomasiye, ticaretten spora ve bilimden sanata kadar üstlendikleri rollerle ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türk toplumunun Almanya'da toplumsal hayata eşit katılımını destekliyor ve Almanya'daki çifte vatandaşlık düzenlemesini bu yolda atılmış çok değerli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekim ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık 50 milyar dolara ulaşan ikili ticari hacmini yakın vadede 60 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin sadece ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını kaydeden Işıkhan, "Başta G20 olmak üzere, ortak üyesi bulunduğumuz uluslararası platformlarda ortak çıkarlarımız doğrultusunda birlikte hareket ediyor, uluslararası gündeme birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerde, Türkiye'nin ve bilhassa saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği yapıcı rolün kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bakımdan Türkiye ile Almanya arasındaki köprülerin en güçlüsü olan toplumlarımız arasındaki ilişkileri ve etkileşimi artıracak çalışmaları birlikte sürdürmeye gayret edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Ortak Çalışma Grubu toplantısının her iki ülke için de hayırlı ve verimli sonuçlar doğurmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Tüm konular ilgili uzmanlarca kapsamlı şekilde ele alınacak"

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ise Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini ve kendisine farklı kurumlardan kapsamlı bir heyetin eşlik ettiğini belirterek, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

İki bakanlık arasındaki kurumsal ilişkilerin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bas, Almanya'daki Türk toplumunun önemli başarılara imza attığını ve çalışkanlıklarıyla öne çıktıklarını aktardı.

Bakanlıklar arasında sadece ikili değil, ILO ve G20 gibi uluslararası platformlarda da işbirliği bulunduğunu belirten Bas, Ortak Çalışma Grubu 8. Toplantısı'nda tüm konuların ilgili uzmanlarca kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.

Işıkhan ve Bas "Bakanlıklararası Çalışma ve Sosyal Politika Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu Başkanı Stephan Fasshauer de "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Almanya Çalışma Grubu Toplantısı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:26:02. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Almanya Çalışma Grubu Toplantısı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.