Türkiye Basın Federasyonu'ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu'ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret
27.02.2026 12:30  Güncelleme: 13:08
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret
Türkiye Basın Federasyonu Yönetim Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'de yargı alanında yapılması planlanan reformlar ve sosyal medya düzenlemeleri ele alındı. Adalet Bakanı Gürlek, yargı süreçlerinin daha hızlı ve adil işlemesi gerektiğini, bu kapsamda yeni reform çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye Basın Federasyonu Yönetim Kurulu,Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye'de yargı alanında yapılması planlanan reformlar ve sosyal medya düzenlemeleri ele alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha hızlı ve adil bir şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda yeni reform çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, sosyal medya alanında da düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Sinan Burhan ise kendilerini kabul ettiği için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, basın ile kamu kurumları arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin, basın ve yargı arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Basın ve adalet siyasilere baglı oldugu sürece ülkede adalet olmaz 0 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    şempanzeler 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.