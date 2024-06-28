Barış Harekatının 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Başladı

Politika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen "Barış Harekatının 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu" gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sempozyum, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl anması bağlamında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sempozyum NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda başladı. Programda ilk olarak kürsüye gelen NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, Kıbrıs Harekatı'nın sadece askeri bir operasyon olmadığını, aynı zamanda güvenli bir gelecek için verilen yılmaz mücadelenin ifadesi olduğunu kaydederek, "Bu tarihi olayın 50. yılında hem geçmişi anmak hem de geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi yeniden şekillendirmek için bir aradayız. Sempozyum aynı zamanda Kıbrıs'ın tüm yönleriyle ele alındığı, interdisipliner bir hüviyet taşımaktadır. Edebiyat, tarih, inanç, kültür, dil bilim, basın hayatı, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi çok zengin bir içeriğe sahiptir. Sempozyumumuzda 16 farklı üniversiteden 70'i aşkın katılımcı sunumlarını yapacaktır" dedi. Prof. Dr. Arslan, başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere sempozyuma destek veren herkese teşekkür etti.

"Necmettin Erbakan Üniversitesinin böyle bir sempozyumu düzenlemesi memnuniyet verici"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, "O dönemde hükümette başbakan yardımcısı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Harekatı ile ilgili yaptıklarını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Üniversitenin de ismine yakışır şekilde 50. yılda böyle bir sempozyumu düzenlemesi bizleri çok mutlu etmiştir. Emeği geçenlere takdirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kıbrıs'ın bir Helen Adası olduğu inancı saplantıdır"

Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, "Bizleri özgürlüğümüze ve güvenli günlerimize kavuşturan ana vatanımızın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladığımız bugünlerde böylesine nezih bir sempozyumla bizleri buluşturan Necmettin Erbakan Üniversitesine kendim ve Girne Amerikan Üniversitesinden programa katılan akademisyenler adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının çok zor zamanlardan geçerek bugünlere geldiğini anlatan Şahoğlu, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın bir Helen Adası olduğu inancı bir saplantıdır ve bu saplantının aşılması ve yaşanan ihtilafın eşitlik zemininde sonuçlandırılması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkı, federasyon tezinin uygulanabilir olmadığını bilmekte ve çözüm görüşmelerine ancak iki eşit ve uluslararası statüsü olan devlet olarak başlanabileceğini söylemektedir."

"Kıbrıs, Türkiye'nin Kalbidir"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, "Kıbrıs, tarihi, dili, geleneği, tavrı ile bizden bir parça. Türkiye Cumhuriyeti bir ana vatan, bir vücutsa Kıbrıs, Türkiye'nin kalbidir. Vazgeçilemez, terk edilemez, bırakılamaz. Jeopolitik olarak, tarih ve kültürel olarak asla terk edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bütün varlığını ortaya koymak suretiyle Kıbrıs'ı savunmak, korumak ve gerekirse kendisinden bir parça haline getirmek zorundadır. 11 yaşındayken, temmuz ayında evimizin bahçesindeyken uçakların geçtiğini gördüm. 'Ne oluyor?' diye sorduğumda, Kıbrıs'ta bir hareketliliğin olduğunu söylediler. Hamdolsun o zaman, bu barış harekatı başarıyla ve zaferle gerçekleşti. Bugün oradaki bizim parçamız olan Kıbrıs Türkü insanlarımız huzur ve barış içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Sempozyumun yapılmasıyla ilgili müzakereler yaparken, Kıbrıs'ın modern fatihlerinden birisi olan Necmettin Erbakan'dan ismini alan bir üniversite olarak öncelikli olarak bizim bu programı yapmamız gerektiğini ifade ettim. Tüm paydaşlar olarak kısa süre içinde yoğun bir çalışmayla verimli bir sempozyum organizasyonu gerçekleştirdik ve bugüne geldik. Sempozyumun verimli geçmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kıyamete kadar Türk devleti ve milleti Kıbrıs'ın yanında olacak"

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Akdeniz'de Büyük Oyun: Değişen Stratejik Güç Dengeleri" konulu açılış konferansını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Caşın, konuşmasında şunları aktardı:

"Yunan ve Rum mezalimini durduran kahraman bir ordu var ve bu ordu hiçbir zaman unutmayacak orayı ve vazgeçemez. Bir hukukçu olarak söyleyeyim, haklı olarak Türkler çok şey istemiyor Kıbrıs'ta. Eşit olmak ve haklarını almak istiyor, başka bir şey istemiyorlar. Ama onlar bizi prangalı esir yapmak istiyorlar. Biz hiçbir zaman esir olmadık, Kıbrıs ve Türkiye'yi de hiçbir zaman esir etmeyeceğiz. Bütün dünya bunu duysun. Vazgeçemeyiz ve vazgeçmeyeceğiz. Kıyamete kadar Türk devleti ve milleti daima Kıbrıs'ın yanında olacak."

Açılış konferansının ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'a hediye takdiminde bulundu. Sempozyum programı, açılış töreninin ardından oturumlara geçilmesiyle devam etti.

Sempozyumun açılış törenine, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, araştırmacı yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kıbrıs gazileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. - KONYA