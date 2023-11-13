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Türkiye'de suç oranı en düşük iller belli oldu - Son Dakika

Türkiye'de suç oranı en düşük iller belli oldu

Türkiye\'de suç oranı en düşük iller belli oldu
13.11.2023 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan bir rapora göre, suç oranı en düşük iller belirlendi. Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Siirt, Bayburt, Muş, Erzincan, Hakkari, Mardin ve Erzurum, suç oranının en düşük olduğu iller olarak sıralandı.

Türkiye'de suç oranı en düşük iller belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı. İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.

Suç oranı en düşük 10 il

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156

Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

Siirt suç oranı: Yüz binde 175

Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

Muş suç oranı: Yüz binde 188

Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

Mardin suç oranı: Yüz binde 194

Erzurum suç oranı: Yüz binde 196 - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye'de suç oranı en düşük iller belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de suç oranı en düşük iller belli oldu - Son Dakika
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