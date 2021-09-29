Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki Parti Meclisi üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Sarıgül, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi üyeleri ve parti yöneticileriyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mustafa Sarıgül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Sarıgül ve beraberindekiler, saygı duruşu sonrasında, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sarıgül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Vatanımızı kurtaran, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk; Türkiye Değişim Partisi, Cumhuriyetimizin değerlerini her zaman koruyacak Atatürk dönemi Türkiyesi'ni tarif ederek kurultayından yetki aldı. Bize göre, Atatürk Türkiyesi demek tam bağımsız Türkiye demektir, kendi kendine yetmek demektir, çalışmak, üretmek ve kendine güvenmek demektir.

Yaptığımız kurultayda, Türkiye'yi yeniden Atatürk Türkiyesi yapacağız diye ant içtik. Türkiye Değişim Partisi olarak size olan minnet ve bağlılığımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Atam, bırakmış olduğun Cumhuriyeti ve demokrasiyi, ilelebet koruyacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."