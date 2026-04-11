Türkiye Doğal Gazda Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

11.04.2026 21:39
Bakan Bayraktar, 2026'da 8 milyon haneye, 2028'de 16-17 milyon haneye doğal gaz sağlanacağını belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle evlerimizde kullandığımız doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bu sene 2026 önemli bir yıl. İnşallah bunu iki katına çıkaracağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız. 2028'de 4 katına çıkaracağız. Yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılar hale geleceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Kentte özel bir otelde gerçekleşen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Şu anda dünya enerjiyi konuşuyor. Dünyada çok büyük bir enerji krizi var. Bu işin ne kadar süreceği, ne kadar devam edeceği konusunda da hemen hemen hiç kimsenin fikri yok. Dolayısıyla bütün dünyayı zor günlerin beklediği bir dönemdeyiz. Şimdi böyle bir dönemde teşkilatlarımızın özellikle AK Parti olarak bizim enerji vizyonumuzdaki meseleleri, hedefleri, projeleri ilk elden duymanız için bu toplantıda sizlerle bir arada olmak istedik. Hepiniz sahadasınız. Bizim enerjiye dair özellikle büyük projelerimiz, dünya çapında yaptığımız işler var. Dün o işlerden bir tanesine gittik, şahitlik yaptık. Somali'de Türkiye'nin petrol araması hakikaten dünya çapında bir iş" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DIŞA BAĞIMLILIK MESELESİ VAR'

Ülkenin içinde bulunduğu bir başka sıkıntı olduğuna değinen Bakan Bayraktar, "Enerjide en önemli meselemiz ve bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık meselesi var. Yani kullandığımız 3 birim enerjinin 2'sini ithal ediyoruz. Şimdi 'Enerji krizi, arz krizi' deniyor ya. Özellikle Hürmüz geçişli petrolünü alan, doğal gazı alan ülkelerde büyük bir problem var. Yani, 'Acaba enerji kesintilerini nasıl önleyebiliriz?' Herkes onun derdine, telaşına düşmüş durumda. Hal böyleyken bu kadar ithalatla ve bu ithalatın ekonomimiz üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye 2022 yılında enerjiye 96,5 milyar dolar ödedi. 100 milyar dolara yakın bir dövizi dışarı ödüyorsunuz. Bu 2023-2024'te 60-70 milyar dolar bandına indi. Şimdi bu çıkan enerji fiyat belki 2026 yılı maalesef bizim açımızdan enerji ithalatı açısından iyi bir yıl olmayacak. Dünyada özellikle körfez ülkeleri petrol ve doğal gaz zengini ülkeler var. Ekonomileri ağırlıklı bunun üzerine kurulu. Suudi Arabistan günde 10 milyon varil petrol üretiyor. Katar dünyanın en önemli doğal gaz ihracatçılarından birisi. Şöyle bir Türkiye hayal ediyoruz, şöyle bir Türkiye hayal edin. Bu kadar üretim kabiliyeti geliştirmiş, sanayisi güçlü, imalat sektörü olan canlı bir ülke, bunun üzerine bir de petrol ve doğal gaz kaynaklarını bulmuş, geliştirmiş. Gabar'da, Karadeniz'de, şimdi yurt dışında arayan ve bu kaynaklara da sahip bir Türkiye'yi bir araya getirdiğinizde işte o zaman Türkiye gerçekten çok daha büyük ve çok daha güçlü bir ülke olacak. Bizim arayışımız, bütün çabamız, gayemiz bunun üzerine. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK DERİN DENİZ FİLOSUNA SAHİP 4'ÜNCÜ ÜLKESİ TÜRKİYE'

Türkiye'nin artık kendi denizlerinde doğal gaz çıkardığını aktaran Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4'üncü ülkesi Türkiye oldu. Çok kısa bir zaman içerisinde. Bu anlattığım işler şöyle 8-9 yılın hikayesi ama yani böyle bir sektör içerisinde bunlar çok hızlı karar almanızı gerektiren doğru zamanda doğru kararları gerektiren işler ve hamdolsun bu kararları biz aldık ve uygulamaya geçirdik. Bütün bunları yaptık ve şimdi Türkiye artık kendi denizlerinde doğal gaz arıyor, petrol arıyor. ve bu kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar 2020'de yani 2016'da bu strateji değişikliğine, bu paradigma değişikliğine Türkiye'ye gitti. Yine bu petrol sektörü açısından çok kısa bir süre içerisinde 4 yılda biz bunun neticesini almaya başladık. Özellikle evlerimizde kullandığımız doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bu sene 2026 önemli bir yıl. İnşallah bunu iki katına çıkaracağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız. 2028'de 4 katına çıkaracağız. Yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılar hale geleceğiz. Bu geldiğimiz nokta açısından fevkalade önemli."

'GABAR'DAKİ FAALİYETİMİZ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KÜÇÜK BİR KESİTİ'

Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini dile getiren Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Meclisimiz önemli bir komisyon teşkil ettirdi. O çalışmalar yürüyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz; yani Gabar'daki bizim faaliyetimiz, Terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin küçük bir kesiti, küçük bir örneği ne zaman ki bölge terörden kurtuldu. İşte ne kadar önemli bir gelişme kaydettik. Onu göstermesi açısından önemli. Türkiye petrolünü ve doğal gazını kendi karalarında ve denizlerinde, mavi vatanında arayan, bulan, üreten bir ülke haline geldi. ve bizim açımızdan da şöyle bir şey var. Kendine özgüveni gelişmiş, kendine güveni artmış bir Türkiye Petrolleri, bir çalışan grubumuz, artık biz bu işi dünyanın her yerinde yaparız diyebilen bir kitleye sahip olduk. Onun için Gabar önemli, onun için Karadeniz önemli ama dediğim gibi ihtiyaç büyük. Bunlar yetmez, durmak yok. Sondaja, aramaya, bulmaya inşallah devam edeceğiz."

'DOĞAL GAZDA NİSAN AYI İTİBARIYLA BAŞLADIK'

Doğal gazda nisan ayı itibarıyla desteklere başladıklarını aktaran Bakan Bayraktar, "Elektrikte belli bir kademeye desteğe vermeye devam ediyoruz. Şimdi doğal gazda nisan ayı itibarıyla başladık. Örneğin Kayseri'de nisan ayında 100 metreküp doğal gaz tüketiliyor. Eğer siz 175 metreküp tükettiyseniz, 'sizi destekten çıkardık' diyoruz. Siz doğal gaz bedelini ödeyeceksiniz. Çok tüketenin artık maliyetine bir nebze katlandığı bir döneme doğru girdik. Onun da Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurmak suretiyle tekrar bu desteklerden istifade etmesi söz konusu olacak." dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Yerel Yönetim, Karadeniz, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
