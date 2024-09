Eğitimde Devrim ve Kız Çocuklarının Başarısı

Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Türkiye'nin artık SİHA'larla, İHA'larla, yerli ve milli gemilerle, milli savunma sistemlerinden uzay teknolojisine pek çok alanda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını alan bölgesel ve küresel bir güç olduğunu ifade etti.

Yanık, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin, bir milletin huzur ve güven içinde yaşamasının ilk şartı olduğunu, 23 milyona yaklaşan çocuk nüfusuyla pek çok ülkenin toplam nüfusunu geçen Türkiye için eğitimin öneminin tartışılamayacağını vurguladı.

AK Parti olarak her zaman kızlar ve engelliler başta olmak üzere tüm çocukların ve her vatandaşın eğitimine büyük önem verdiklerini, son 23 yılda devrim niteliğindeki icraatları hayata geçirdiklerinin altını çizen Yanık, "Eğitim tarihimizin en büyük utancı olan, binlerce kız çocuğunu eğitimin her kademesinden mahrum bırakan başörtüsü zulmü ve katsayı adaletsizliğine son vermek özellikle kız çocukları için hayati öneme sahip olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocukları AK Parti döneminde geçtiğini, artık kızların üniversite kapılarında değil iş hayatının her alanında, siyasette, bürokraside, akademide ve her alandaki başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, eğitim için harcadığımız her bir kuruşun ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olduğu ve eğitimi, Türkiye'yi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz dört sütundan ilki olarak ifade etmesi AK Parti'nin eğitim ve öğrenime verdiği önemi net bir şekilde göstermektedir. Ana-Kız Okuldayız, Nerede Kalmıştık, Okuma Yazma Seferberliği, Haydi Kızlar Okula, Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, İlkokullarda İyileştirme Programı (İYEP), Şartlı Eğitim Yardımı, Dezavantajlı öğrenciler İçin Ekonomik Destek ve Okul Destek Projesi, Köy Yaşam Merkezi Projesi, Aile Okulu Projesi, Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi gibi ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli pek çok projeyle son 23 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'un üzerine çıkardığımız gibi çocuklarımızı çağın gereklerine uygun, dijitalleşen dünyanın risklerine karşı koruyan pek çok uygulamayı da hayata geçirmiş olduk."

Yanık, eğitime verilen büyük önem ve derin vizyonun, Türkiye Yüzyılı'nda meyvelerini TEKNOFEST gençliği ile vermeye başladığını belirterek, "Türkiye artık SİHA'larla, İHA'larla, yerli ve milli gemilerle, milli savunma sistemlerinden uzay teknolojisine pek çok alanda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını alan bölgesel ve küresel bir güç. Bizler asla ikna odalarına sığmadık. Tüm insanlığa vaat ettiğimiz adalet, huzur ve barış için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.