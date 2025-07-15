Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu Süveyda\'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15.07.2025 10:31
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Süveyda'da üç gün süren çatışmaların ardından ordu kente girmeye başladı, 30 ölü var.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

DÜRZİ RUHANİ LİDERDEN SİLAHLARI TESLİM EDİN ÇAĞRISI

Süveyda'da üç gündür süren silahlı çatışmaların ardından Dürzi toplumunun ruhani liderliği, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı güçlerin kent merkezine dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ruhani liderlik, tüm silahlı gruplara devlete bağlı kurumlarla iş birliği yapmaları ve silahlarını teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dürzi Ruhani Liderliği tarafından yayımlanan açıklamada, "Parçalanmanın, kan dökülmesinin ve düzensizliğin önüne geçmek için devletin güvenlik ve askeri kurumlarının kente dönmesini olumlu karşılıyoruz" denildi. Açıklamada, Süveyda'daki tüm silahlı grupların, devlet güçlerinin ilerleyişine karşı çıkmamaları ve silahlarını İçişleri Bakanlığına teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ruhani liderlik ayrıca, yaşanan olayların çözümü için Suriye hükümetiyle diyalogun başlatılması ve devlet kurumlarının halkla iş birliği içinde yeniden işler hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Halkın yardım çağrılarına karşılık veriyoruz ve vilayetteki etkin taraflarla koordinasyon halindeyiz" dedi. El-Baba, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından hazırlanan güvenlik planının amacının, "devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve yasa dışı silahlı grupları silahsızlandırmak" olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Komutanı Ahmed el-Dalati ise Süveyda şehir merkezinde sabah saat 08.00'den itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Dalati, "Sivil halkın güvenliği için herkesin evlerinde kalması gerekiyor" dedi.

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SÜVEYDA KAOSA SÜRÜKLENMEK İSTENİYOR

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "bazı örgütlü çevrelerin Süveyda'yı güvenlik kaosuna sürüklemeye çalıştığını" söyleyerek Dürzi gruplara "hemen şiddeti durdurmaları ve ellerindeki yasa dışı silahları teslim etmeleri" çağrısında bulundu.

Çatışmaların seyrine ilişkin henüz bir ateşkes sağlanamazken, Dürzi ruhani liderliğin çağrısının taraflar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Süveyda'daki durum, yalnızca yerel düzeyde değil, bölgesel güçleri de harekete geçirmiş durumda.

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SÜVEYDA'DA NE OLUYOR?

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretlerden az 100 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

18 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti. Çatışmaları durdurmak için Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara "yasa dışı gruplar" tarafından düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İSRAİL'DE GERGİNLİĞE DAHİL OLDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu. Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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