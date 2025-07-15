"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı: Geri zekalıya anlatır gibi... - Son Dakika
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"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı: Geri zekalıya anlatır gibi...

"LGS\'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin\'i çok kızdırdı: Geri zekalıya anlatır gibi...
15.07.2025 13:35  Güncelleme: 13:32
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS'ye ilişkin 'pis kokular geliyor' yorumuna sert bir tepki gösterdi. Tekin, "Sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilere çok sert yanıt verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaret eden Tekin, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

719 ÖĞRENCİNİN TAM PUAN ALMASI SORULDU

Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, Bakanlığın bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir biçimde iş ve işlemlerini yürüttüğünü aktardı. LGS dahil olmak üzere bütün sınavları bu perspektifte yürüttüklerini, hukuk devleti ilkesine, öğrenci ve öğretmelerin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösterdiklerini söyleyen Tekin, buna engel olacak her şeyi engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

"GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ TANE TANE ANLATIYORUZ"

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin sınava girdiğini aktaran Tekin,"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar." tepkisini gösterdi.

"PİS KOKU VARSA CHP GENEL MERKEZİNDEN ÇIKSIN"

CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YAPMAYIN"

Tekin, CHP'den sınava yönelik gelen diğer eleştirilere ilişkin olarak, "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cenahından gelen açıklamalar, içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamdan, baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonu, tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum, bunu da yapabilirsiniz ama bunu sabi sübyan dediğimiz çocuklar üzerinden yapmayın. Bu çok sizi de ahlaki olarak zor duruma düşüren bir durum. Biz en küçük bir şikayeti ve eleştiriyi bile Bakanlıkta komisyonlarımızı kurarak incelettiriyoruz ve araştırıyoruz. Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, biz gereğini zaten yapardık. Bakın çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz."

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Gündem, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı: Geri zekalıya anlatır gibi... - Son Dakika

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