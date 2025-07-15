FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem - Son Dakika
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FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

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FETÖ\'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem
15.07.2025 12:45
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FETÖ\'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem
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HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk dahil 26 kişinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonda, HAKMAR'ın genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un, 'kurban bağışı', 'hac parası' ve 'Zaman gazetesine üyelik' gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı belirlendi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Zeki Doruk ile birlikte örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ŞİFRELİ KAPI BULUNDU

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. HAKMAR şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda da FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok doküman bulundu. Yine HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Zeki Doruk'un örgütsel para transferinde kendisine bağlı şirketlerini kullandığı belirlendi.

FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

ÖZELLİKLE ÖRGÜTE SEMPATİ BESLEYENLERLE ÇALIŞIYORMUŞ

Zeki Doruk'un FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR şirketler grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

HAKMAR'DA İLLEGAL OLARAK ÇALIŞAN İHRAÇ POLİS MEMURU

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Zeki Doruk'un talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı belirlendi. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem - Son Dakika

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