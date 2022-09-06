Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi - Son Dakika
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Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

06.09.2022 01:03
Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan kamu görevlilerinin göreve geri iade edilmesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan kamu görevlilerinin göreve geri iade edilmesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KHK ile görevden alınan kamu çalışanlarına yönelik olarak hükümete gelmeleri halinde, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" açıklamalarına sert tepki gösterdi. Vakıf üyeleri, CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'nu protesto etti ve parti binası önüne siyah çelenk bıraktı. Burada bir basın açıklaması de gerçekleştiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İkinci Başkanı Kaan Şimşek, "Helalleşme gibi ulvi bir kavramı kullanan Kılıçdaroğlu, İslam'ın son kalesi olan Türkiye'yi hedef alan bütün hainlere sahip çıkmaktadır. Kılıçdaroğlu, son olarak da KHK ile kamu kurumlarında ihraç edilen FETÖ'cü hainleri görevlerine döndürme sözü verdi. Türkiye düşmanlarıyla her koşul ve her zeminde masaya oturmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu, bu sefer de hain emellerinin figüranlığına aday olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na kim ya da kimler kapalı kapılar ardında destek vermektedir"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Bu terör sevicilerine birkaç soru soracağım ve bunun cevabını bekleyeceğiz" diyerek sözlerin şunları kaydetti: "KHK'lılara tekrar dönüş yolunu açacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden almaktadır. Kendisini yargı yerine koyan Kılıçdaroğlu'na kim ya da kimler kapalı kapılar ardında destek vermektedir? Bu aziz millet 15 Temmuz günü tanklara karşı göğüslerini siper ederken tankların yoldan çekilip önünü açtığı Kılıçdaroğlu yoksa iktidara geldiğinde diyet mi ödeyecektir? Aziz milletimizin karşısında rahatlıkla KHK'lılara PKK-PYD'ye teröristlere şeref madalyası taltif etmeye söz veren Kılıçdaroğlu'na bu rahatlığı hangi kirli odaklara hain mihraklar sağlamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini rüzgardan rüzgara savuran bu yapı neyi amaçlamaktadır. Soruyoruz! Bugüne bugün bir kez milletin değerlerine arka çıkmayan Kılıçdaroğlu ne zaman açıkça terör örgütlerinin kirli kumpasların dış mihrakların ayakların karşısında açıkça duracaktır? Bizler burada sizin bu sözlerinizi kınamaya sizi yerli ve milli bir duruş sergilemeye davet etmeye geldik. Bu oyunlardan vazgeçin bu dili bertaraf edin, ay yıldızın altında bu vatan için dimdik durun."

"Bu memlekete hainlik etmesinler"

Öte yandan, CHP Genel Merkezi önündeki protestoya katılanlardan Edip Gazi, CHP'nin, "Atatürk milliyetçi bir adamdı. Bu vatanı yokluktan Yunanı İzmir'e dökmüştür. Şimdi FETÖ hainlerini serbest bırakmak demek gerçekten bizim zorumuza gidiyor. Gerçekten üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bunu yapması, bunlar bizim zorumuza gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi bu memleketin vergisiyle maaşlarını alıyorlar. Bu memlekete hainlik etmesinler" diye konuştu. - ANKARA

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Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi TÜGŞAV'dan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Merkezine siyah çelenk TÜGŞAV'dan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Merkezine siyah çelenk
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ve gazi ailelerinden, Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi - Son Dakika

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