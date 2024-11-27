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Türkiye İHA Pazarında Lider

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı pazarının yüzde 70'ini elinde tuttuğunu belirtti.

27.11.2024 15:36
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek dronların" şeklindeki paylaşımına ilişkin, "Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. Bu milletin öz evlatları Bayraktar ile, Akıncı ile, ANKA ile, Aksungur ile, Hürkuş ile, Hürjet ile, ATAK ile, Gökbey ile, KAAN ile, Kızılelma ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor" dedi.

Bakan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 183 şube başkanı ile bir araya geldi. Konuşmasında sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek dronların" şeklinde paylaşım yaptığını hatırlatan Bakan Kacır, "İşte Türkiye, onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. Halbuki insansız hava aracının ne olduğunu bu kelimelerle tarif etmiyorduk. Yakın geçmişe kadar biz İHA'lara Heron diyorduk. İHA deyince de aklımıza bir tek İhlas Haber Ajansı geliyordu. Bugün neredeyiz; bu milletin öz evlatları Bayraktar ile, Akıncı ile, ANKA ile, Aksungur ile, Hürkuş ile, Hürjet ile, ATAK ile, Gökbey ile, KAAN ile, Kızılelma ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor bugün. Bu, paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Mehmet Fatih Kacır, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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