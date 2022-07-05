Türkiye ile İtalya arasında 9 alanda anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile İtalya arasında 9 alanda anlaşma imzalandı

05.07.2022 19:33
Türkiye ile İtalya arasında 9 alanda anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Draghi'nin yaptığı ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

9 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında yapılan zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak bastın toplantısı düzenlendi ve 9 anlaşma imzalandı.

"SAVUNMA ALANIDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ ÖNEM TAŞIYOR"

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İtalya ile 9 anlaşma imzaladık. Savunma sanayi işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin müşterek menfaatimize olduğuna hemfikiriz. İşbirliğimizi istişareler eve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirmesidir. Özellikle de Zirve vesilesi ile Ukrayna krizini de ele aldık. Zirve ile Libya başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Ortak proje ve çıkarlara değindik. Hükümetler arası toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Mario Draghi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile İtalya arasında 9 alanda anlaşma imzalandı - Son Dakika


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